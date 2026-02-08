3 شهداء برصاص وقصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

أ ش أ

استشهد 3 فلسطينين شابان وفتاة، صباح اليوم /الأحد/ برصاص وقصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة، في خرق متواصل لاتفاق وقف اطلاق النار.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد الشاب برصاص آليات الاحتلال في منطقة أبو العجين شرق دير البلح.

وأضافت المصادر ذاتها، أن شابة استشهدت صباح اليوم متأثرة بإصابتها بقصف الاحتلال منزل عائلتها بشارع الداخلية وسط مدينة رفح، خلال الحرب، لتلتحق بأطفالها الشهداء الأربعة.

يذكر أن مواطنا استشهد صباح اليوم، وأصيب آخر بجروح خطيرة، جراء قصف الاحتلال المدفعي على بيت لاهيا شمال القطاع.

وباستشهاد المواطنين الثلاثة منذ صباح اليوم، ترتفع حصيلة الشهداء منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 579، وإجمالي الإصابات إلى 1,544، فيما جرى انتشال 717 جثمانا.