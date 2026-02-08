الخارجية الأردنية تدين هجوم كردفان: انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني

أصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بيانا شديد اللهجة، أدانت فيه بأقسى العبارات الهجوم الذي استهدف قافلة إغاثة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي ومنشآت طبية في إقليم كردفان بالسودان ، معتبرة أن ما جرى يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، ويمثل اعتداء مباشرا على الجهود الإنسانية الرامية إلى إنقاذ المدنيين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، وقوف المملكة الأردنية الهاشمية وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق في هذا الظرف الدقيق، مشددا على رفض الأردن المطلق لاستهداف العاملين في المجال الإنساني والمنشآت الطبية، لما لذلك من تداعيات خطيرة على الأوضاع الإنسانية المتدهورة في البلاد.

وجدد المجالي تأكيد دعم الأردن لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة السودانية عبر الحلول السلمية، بما يضمن حفظ أمن السودان ووحدته واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه ومواطنيه، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.