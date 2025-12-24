نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

كثير من العادات اليومية نمارسها بثقة تامة، ونظن أنها صحية أو على الأقل غير ضارة، لكن المفاجأة أن بعض هذه السلوكيات تؤثر سلبًا على صحتنا على المدى القريب والبعيد، دون أن نشعر.

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا

كشفت الدكتور هناء جميل استشارى الغة الدرقية والباطنة من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، في هذا التقرير عن أبرز الأشياء الشائعة التي نعتقد أنها مفيدة، بينما يثبت العلم عكس ذلك تمامًا، والتى تشمل ما يلى:

شرب العصائر الطبيعية بكثرة

العصائر الطازجة تُصنَّف دائمًا كخيار صحي، لكن الإفراط في تناولها قد يتحول إلى مشكلة، فعصر الفاكهة يزيل الألياف ويترك السكر مركزًا، ما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر في الدم، ويزيد من خطر زيادة الوزن ومقاومة الإنسولين، خاصة عند شرب العصير على معدة فارغة.

استخدام الزيوت النباتية في كل الأكلات

يعتقد كثيرون أن الزيوت النباتية مثل زيت الذرة وعباد الشمس صحية تمامًا، لكن الحقيقة أن الإكثار منها، خاصة مع التسخين المتكرر، قد يسبب التهابات بالجسم، ويرتبط بزيادة مخاطر أمراض القلب. الاستخدام المتوازن مع زيوت صحية مثل زيت الزيتون هو الخيار الأفضل.

تجاهل وجبة الإفطار أو تأخيرها

يروج البعض لتخطي الإفطار باعتباره وسيلة لإنقاص الوزن، لكن الدراسات تشير إلى أن تجاهل الإفطار قد يؤدي إلى اضطراب الهرمونات، وزيادة الشعور بالجوع لاحقًا، مما يدفع الشخص لتناول كميات أكبر من الطعام في نهاية اليوم.

الإفراط في شرب القهوة

القهوة مفيدة إذا استُهلكت باعتدال، لكن شربها بكميات كبيرة يوميًا قد يسبب القلق، اضطرابات النوم، وزيادة ضربات القلب، كما قد تؤثر على امتصاص بعض المعادن المهمة مثل الحديد والكالسيوم.

الاعتماد على منتجات لايت ودايت

يظن الكثيرون أن الأطعمة المكتوب عليها دايت آمنة تمامًا، لكنها غالبًا تحتوي على محليات صناعية قد تؤثر على البكتيريا النافعة في الأمعاء، وترتبط بزيادة الشهية والرغبة في تناول السكريات لاحقًا.

الجلوس لفترات طويلة دون حركة

حتى مع ممارسة الرياضة، الجلوس لساعات طويلة أمام الشاشات يُعد من أخطر العادات اليومية، حيث يرتبط بآلام الظهر، ضعف الدورة الدموية، وزيادة خطر السمنة وأمراض القلب.

النوم أقل من اللازم

قلة النوم تُعتبر من أكثر العادات التي يستهين بها الناس، لكنها تؤثر مباشرة على المناعة، الوزن، التركيز، والحالة النفسية، وترفع هرمونات الجوع وتقلل من قدرة الجسم على حرق الدهون.