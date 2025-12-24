نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر
مزاعم الاحتلال.. إسرائيل تكشف تفاصيل عن اغتيال مسؤول مالي كبير بحماس
مبادرة إدريس لإنقاذ السودان.. هل تنجح الدبلوماسية المدنية أمام المدافع؟
تخفيف الحكم على سوزي الأردنية إلى 6 أشهر في تهمة نشر فيديوهات خادشة
مصرع شخص وإصابة 18 في انقلاب ميكروباص بأسوان
نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور
الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
الحكومة توافق على المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
فؤاد بدراوي لـ"صدى البلد": تنازلت عن ترشحي لرئاسة الوفد بعد إعلان السيد البدوي خوض الانتخابات
المستندات المطلوبة لتسجيل البيانات والحصول على منحة تكافل وكرامة
الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء
قرار جمهوري بتجديد تشكيل لجنة التحفظ والإدارة في أموال الجماعات الإرهابية
بالصور

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أسماء عبد الحفيظ

كثير من العادات اليومية نمارسها بثقة تامة، ونظن أنها صحية أو على الأقل غير ضارة، لكن المفاجأة أن بعض هذه السلوكيات تؤثر سلبًا على صحتنا على المدى القريب والبعيد، دون أن نشعر.

كشفت الدكتور هناء جميل استشارى الغة الدرقية والباطنة من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، في هذا التقرير عن أبرز الأشياء الشائعة التي نعتقد أنها مفيدة، بينما يثبت العلم عكس ذلك تمامًا، والتى تشمل ما يلى:

شرب العصائر الطبيعية بكثرة

العصائر الطازجة تُصنَّف دائمًا كخيار صحي، لكن الإفراط في تناولها قد يتحول إلى مشكلة، فعصر الفاكهة يزيل الألياف ويترك السكر مركزًا، ما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر في الدم، ويزيد من خطر زيادة الوزن ومقاومة الإنسولين، خاصة عند شرب العصير على معدة فارغة.

استخدام الزيوت النباتية في كل الأكلات

يعتقد كثيرون أن الزيوت النباتية مثل زيت الذرة وعباد الشمس صحية تمامًا، لكن الحقيقة أن الإكثار منها، خاصة مع التسخين المتكرر، قد يسبب التهابات بالجسم، ويرتبط بزيادة مخاطر أمراض القلب. الاستخدام المتوازن مع زيوت صحية مثل زيت الزيتون هو الخيار الأفضل.

تجاهل وجبة الإفطار أو تأخيرها

يروج البعض لتخطي الإفطار باعتباره وسيلة لإنقاص الوزن، لكن الدراسات تشير إلى أن تجاهل الإفطار قد يؤدي إلى اضطراب الهرمونات، وزيادة الشعور بالجوع لاحقًا، مما يدفع الشخص لتناول كميات أكبر من الطعام في نهاية اليوم.

الإفراط في شرب القهوة

القهوة مفيدة إذا استُهلكت باعتدال، لكن شربها بكميات كبيرة يوميًا قد يسبب القلق، اضطرابات النوم، وزيادة ضربات القلب، كما قد تؤثر على امتصاص بعض المعادن المهمة مثل الحديد والكالسيوم.

الاعتماد على منتجات لايت ودايت

يظن الكثيرون أن الأطعمة المكتوب عليها دايت آمنة تمامًا، لكنها غالبًا تحتوي على محليات صناعية قد تؤثر على البكتيريا النافعة في الأمعاء، وترتبط بزيادة الشهية والرغبة في تناول السكريات لاحقًا.

الجلوس لفترات طويلة دون حركة

حتى مع ممارسة الرياضة، الجلوس لساعات طويلة أمام الشاشات يُعد من أخطر العادات اليومية، حيث يرتبط بآلام الظهر، ضعف الدورة الدموية، وزيادة خطر السمنة وأمراض القلب.

النوم أقل من اللازم

قلة النوم تُعتبر من أكثر العادات التي يستهين بها الناس، لكنها تؤثر مباشرة على المناعة، الوزن، التركيز، والحالة النفسية، وترفع هرمونات الجوع وتقلل من قدرة الجسم على حرق الدهون.

