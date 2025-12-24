لماذا يزداد جفاف البشرة في الشتاء؟ طبيب جلدية يوضح ويقدم حلولا فعالة

هل تعانين من بشرة متشققة، مشدودة، ومتقشرة رغم الترطيب المنتظم، خاصة خلال فصل الشتاء؟ إذا كنتِ تشعرين بأن الكريمات لا تُجدي نفعًا وأن الجفاف يعود سريعًا، فقد لا يكون السبب مجرد تغيرات الطقس.

في كثير من الحالات، يكون الجفاف المزمن علامة على حالة جلدية شائعة، لكن الخبر الجيد أن بعض التعديلات البسيطة في روتين العناية بالبشرة يمكن أن تساعد بشكل كبير في استعادة توازن الرطوبة.

شارك الدكتور سكوت والتر، طبيب الأمراض الجلدية المقيم في كولورادو والمتخصص في صحة البشرة والشعر، مجموعة من النصائح المهمة لعلاج جفاف الجلد المزمن، خاصة عندما يظهر بمظهر متشقق يشبه قاع النهر.

ووفقا لموقع اكسبرس البريطاني أوضح أسباب استمرار الجفاف رغم الترطيب المنتظم، وقدّم حلولًا عملية تساعد على تقوية حاجز البشرة واستعادة نعومتها.

ما سبب تشقق الجلد ؟

بحسب الدكتور والتر، فإن هذا النوع من الجفاف غالبًا ما يرتبط بحالة جلدية وراثية شائعة تُعرف باسم السماك الشائع، ويشرح أن السبب يعود إلى خلل جيني في حاجز الجلد، حيث لا تتجدد خلايا البشرة بشكل طبيعي، ما يؤدي إلى تكتلها والتصاقها ببعضها، فتظهر البشرة جافة ومتشققة وذات ملمس خشن يشبه قاع النهر، مع شعور مستمر بالجفاف الشديد.

نصائح فعالة للعناية بالبشرة الجافة

يوصي الدكتور والتر بعدد من الخطوات البسيطة والمعتمدة من أطباء الجلدية، والتي يمكن أن تُحدث فرقًا واضحًا عند الالتزام بها:

استخدام كريم مرطب بدلًا من اللوشن

يشدد طبيب الجلدية على اختيار الكريمات المرطبة الثقيلة بدل المستحضرات الخفيفة، لأنها أكثر قدرة على حبس الرطوبة داخل الجلد.

واضاف أن أفضل وقت لتطبيق الكريم هو مباشرة بعد الاستحمام، عندما تكون البشرة لا تزال رطبة، ما يساعد على تعزيز الامتصاص والحفاظ على الترطيب لفترة أطول.

اختيار صابون لطيف على البشرة

نوع الصابون المستخدم أثناء الاستحمام يلعب دورًا كبيرًا في صحة الجلد. فالمنظفات القاسية قد تجرّد البشرة من زيوتها الطبيعية وتزيد من الجفاف والتهيج، لذلك، ينصح الدكتور والتر باستخدام الصابون اللطيف أو زيوت الاستحمام، خاصة للأشخاص الذين يعانون من جفاف شديد، مؤكدًا أنه يوصي بها بانتظام لمرضاه أصحاب البشرة الجافة.