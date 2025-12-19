قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة
زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور
تميم بن حمد: بطولة كأس العرب جسدت الأخوة والاحترام بين الأشقاء
النقل: محور الفشن الحر يعزز ربط الشبكة القومية للطرق ويدعم الاستثمار.. صور
معهد الصحة الحيوانية يكرم باحثيه المتميزين ويسلم شهادات التدريب لصغار المربين
شركة تيك توك توقع اتفاقية لبيع نسختها في الولايات المتحدة
أول ظهور لـ نورهان بعد تعرضها لوعكة صحية في المغرب
البرهان بعد عودته إلى السودان: شكرا لمصر ولـ الرئيس السيسي
تحديد هوية المشتبه به في حادث إطلاق النار بجامعة براون الأمريكية
روسيا تنشر أحدث منظومة لصواريخها النووية في بيلاروسيا
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 19-12-2025
ماقصرتوا.. أول تعليق من الملكة رانيا على خسارة الأردن لقب كأس العرب
مرأة ومنوعات

بعد سن الأربعين.. خطوات فعالة لاستعادة شباب ونضارة البشرة

البشرة
البشرة
ريهام قدري

مع التقدم في العمر، خاصة بعد سن الأربعين، تبدأ البشرة في فقدان جزء من مرونتها ونضارتها نتيجة انخفاض إنتاج الكولاجين والتغيرات الهرمونية، إلا أن خبراء العناية بالبشرة يؤكدون أن اتباع روتين صحي ومتوازن يمكنه إبطاء علامات التقدم في السن واستعادة مظهر أكثر شبابًا.


وأوضح أطباء الجلدية، أن الترطيب العميق يأتي في مقدمة الخطوات الأساسية، من خلال استخدام كريمات تحتوي على حمض الهيالورونيك والسيراميد، لما لها من دور فعال في الحفاظ على مرونة الجلد وتقليل الجفاف.


كما شدد الخبراء على أهمية استخدام واقي الشمس يوميًا، حتى في فصل الشتاء، لأنه يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية التي تُعد السبب الأول لظهور التجاعيد المبكرة والتصبغات.


وأشار المختصون إلى أن إدخال مكونات فعالة مثل الريتينول وفيتامين C في الروتين اليومي يساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين، وتوحيد لون البشرة، ومنحها إشراقة طبيعية، مع ضرورة استخدام هذه المنتجات بشكل تدريجي لتجنب التهيج.


وفيما يخص نمط الحياة، أكد الأطباء أن التغذية الصحية الغنية بالخضروات والفواكه، خاصة التي تحتوي على مضادات الأكسدة، إلى جانب شرب كميات كافية من الماء، تلعب دورًا رئيسيًا في دعم صحة الجلد من الداخل.


كما لا يقل النوم الجيد وتقليل التوتر أهمية عن مستحضرات التجميل، حيث ينعكس الإجهاد وقلة النوم مباشرة على مظهر البشرة ويزيد من ظهور الخطوط الدقيقة.


واختتم الخبراء نصائحهم بالتأكيد، أن العناية بالبشرة بعد الأربعين لا تعني إخفاء العمر، بل الحفاظ على بشرة صحية، نضرة، تعكس الحيوية والثقة بالنفس.

البشرة تقدم السن بشرة

