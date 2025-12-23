الفراولة كنز للمعان بشرتك.. تعرف على أهم الفوائد وطريقة الاستخدام

الفراولة هى الفاكهة المفضلة لدى الكثيرين تتميز برائحتها المميزة وطعمها اللذيذ، تدخل فى كثير من وصفات الماسكات لانها غنية بالفيتامينات والمعادن التي تجعلها مفيدة للبشرة.

فوائد الفراولة للبشرة

1. تفتيح البشرة: تحتوي الفراولة على فيتامين C وحمض الألفا-هيدروكسي، مما يساعد في تقليل التصبغات وتوحيد لون البشرة.

2. تقشير طبيعي: حمض الساليسيليك الموجود في الفراولة يعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة وتنظيف المسام.

3. ترطيب البشرة: تحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يساعد في ترطيب الجلد ومنحه مظهراً مشرقاً.

4. مكافحة التجاعيد: غنية بمضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من علامات الشيخوخة.

5. علاج حب الشباب: حمض الساليسيليك ينظف البشرة بعمق ويقلل من البثور.

6. تهدئة التهابات الجلد: تساعد في تقليل الاحمرار والتهيج، خاصة للبشرة الحساسة.

طرق استخدام الفراولة للبشرة

قناع الفراولة والعسل لترطيب البشرة

اهرسي 3 حبات فراولة وأضيفي ملعقة صغيرة من العسل.

ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.

مقشر الفراولة والسكر لتقشير البشرة

اخلطي 3 حبات فراولة مهروسة مع ملعقة صغيرة من السكر وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

دلكي بشرتك بلطف بالخليط ثم اشطفيه بالماء.

ماسك الفراولة والزبادي لتفتيح البشرة

امزجي 3 حبات فراولة مهروسة مع ملعقة كبيرة من الزبادي.

ضعيه على وجهك لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.

يمكنك استخدام هذه الوصفات مرة أو مرتين أسبوعياً للحصول على بشرة مشرقة وصحية.

المصدر هيلثى لاين



