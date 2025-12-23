الفراولة كنز للمعان بشرتك.. تعرف على أهم الفوائد وطريقة الاستخدام

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك
باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية
مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب
مجلس النواب.. موعد إجراء انتخابات الإعادة بالدوائر الملغاة
تحرك عاجل لحماية الطلاب من العنف المدرسي .. ماذا قررت التعليم؟
ماذا يفعل من اسودت صحيفته بالذنوب؟.. بـ3 أعمال في رجب تبيضها
4 أسباب لرفض كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع
بدون جراحة.. فريق طبي ينقذ سيدة ابتلعت 34 مسمارا منذ 45 يوما بكفرالشيخ
الأورومتوسطي: إسرائيل تحوّل الشتاء إلى سلاح لإهلاك سكان غزة
نقلة نوعية في قطاع البضائع.. القابضة للنقل تدعم الأسطول بـ150 رأس جرار و153 نصف مقطورة
آخر تطورات أزمة التحقيق مع محمد عواد في الزمالك
بالصور

رنا عصمت

الفراولة هى الفاكهة المفضلة لدى الكثيرين تتميز برائحتها المميزة وطعمها اللذيذ، تدخل فى كثير من وصفات الماسكات لانها غنية بالفيتامينات والمعادن التي تجعلها مفيدة للبشرة.

فوائد الفراولة للبشرة

1. تفتيح البشرة: تحتوي الفراولة على فيتامين C وحمض الألفا-هيدروكسي، مما يساعد في تقليل التصبغات وتوحيد لون البشرة.

2. تقشير طبيعي: حمض الساليسيليك الموجود في الفراولة يعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة وتنظيف المسام.

3. ترطيب البشرة: تحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يساعد في ترطيب الجلد ومنحه مظهراً مشرقاً.

4. مكافحة التجاعيد: غنية بمضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من علامات الشيخوخة.

5. علاج حب الشباب: حمض الساليسيليك ينظف البشرة بعمق ويقلل من البثور.

6. تهدئة التهابات الجلد: تساعد في تقليل الاحمرار والتهيج، خاصة للبشرة الحساسة.

طرق استخدام الفراولة للبشرة

 قناع الفراولة والعسل لترطيب البشرة

اهرسي 3 حبات فراولة وأضيفي ملعقة صغيرة من العسل.

ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.

 مقشر الفراولة والسكر لتقشير البشرة

اخلطي 3 حبات فراولة مهروسة مع ملعقة صغيرة من السكر وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

دلكي بشرتك بلطف بالخليط ثم اشطفيه بالماء.

 ماسك الفراولة والزبادي لتفتيح البشرة

امزجي 3 حبات فراولة مهروسة مع ملعقة كبيرة من الزبادي.

ضعيه على وجهك لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.

يمكنك استخدام هذه الوصفات مرة أو مرتين أسبوعياً للحصول على بشرة مشرقة وصحية.

المصدر هيلثى لاين


 

الفراولة كنز للمعان بشرتك.. تعرف على أهم الفوائد وطريقة الاستخدام

