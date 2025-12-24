قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ملعقة سحرية تخلصك من السعال فورا

حياة عبد العزيز

مع انخفاض درجات الحرارة وبدء موسم الشتاء لوحظ ارتفاع ملحوظ في أعداد المصابين بـ«الإنفلونزا الخارقة»، وهي سلالة قوية هذا الموسم تسببت في أعراض أشد من المعتاد، وقد تمتد لعدة أسابيع. 

ورغم أن فصل الشتاء يُعد بطبيعته موسم انتشار نزلات البرد والإنفلونزا، فإن حدة هذه السلالة جعلت الكثيرين يعانون لفترة أطول من التعب والسعال والاحتقان.

 ووفقًا لخبراء الصحة، هناك مكون بسيط ومتوفر في معظم المطابخ يمكن أن يساعد في التخفيف من الأعراض، خاصة السعال، حتى وإن لم يكن علاجًا نهائيًا للمرض.

وبحسب خبراء موقع Healthline، لا يوجد حتى الآن علاج مثبت لنزلات البرد الشائعة، إلا أن اتباع بعض الإجراءات البسيطة مثل الحصول على قسط كافٍ من الراحة، وشرب كميات كبيرة من السوائل، قد يسرّع من عملية التعافي. 

كما أشاروا إلى أن بعض المكملات الغذائية والرعاية الذاتية الجيدة قد تساعد في تقليل مدة المرض وحدّة أعراضه.

فوائد العسل للسعال

وإذا كنت تحاول التعافي سريعًا قبل موسم احتفالات بداية السنة الجديدة، فقد يكون الحل أقرب مما تتخيل داخل مطبخك، وتحديدًا في العسل فهذا المكون البسيط وغير المكلف لا يُستخدم فقط في الطهي والتحلية، بل يمتلك فوائد صحية قد تساهم في تهدئة أعراض البرد والإنفلونزا.

ويُعد السعال، خاصة المصحوب بالحكة أو البلغم، من أكثر الأعراض إزعاجًا، لا سيما أثناء الليل. ووفقًا لما ذكرته مايو كلينك، فقد أظهرت عدة دراسات أن تناول العسل قد يساعد في تقليل حدة السعال لدى المصابين بعدوى الجهاز التنفسي العلوي، مثل نزلات البرد، كما قد يسهم في تقصير مدة الأعراض وتحسين جودة النوم.

ورغم أن العسل لا يُغني عن العلاج الطبي عند الحاجة، فإنه يظل خيارًا طبيعيًا وبسيطًا يمكن أن يوفر قدرًا من الراحة خلال أيام المرض.

