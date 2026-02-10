البنك المركزي الأوروبي : الرسوم الجمركية الأمريكية تؤثر على نمو منطقة اليورو

أكد البنك المركزي الأوروبي، إن الرسوم الجمركية الأمريكية تؤثر على نمو منطقة اليورو والتضخم خاصة القطاعات الأكثر تضررا حساسية لأسعار الفائدة لذا فإن خفض تكاليف الاقتراض قد يعوض ضغوط الأسعار الهبوطية.

وأوضح البنك فى تقرير اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة فرضت تعريفات جمركية على معظم الشركاء التجاريين العام الماضي.

ويدرس مسؤولو البنك المركزي الأوروبي تأثيرها المحتمل، وغالبا ما يتوصلون إلى استنتاجات متعارضة لأن الحواجز التجارية تؤثر على الاقتصاد على مستويات متعددة.

لكن دراسة أجراها اقتصاديون في البنك المركزي الأوروبي خلصت إلى أن انخفاض الطلب بسبب التعريفات الجمركية يفوق أي آثار تعزز التضخم، مما يخلق عبئا على الأسعار.

وذكرت التقرير أن "في أدنى نقطة لها، بعد حوالي عام ونصف من مفاجأة تجارية متعلقة بالتعريفة الجمركية تخفض صادرات منطقة اليورو إلى ‍الولايات المتحدة بنسبة 1٪، انخفض مستوى سعر المستهلك بنحو 0.1٪"، .

كانت البيانات التجارية متقلبة خلال العام الماضي حيث قامت الشركات بتحميل المشتريات لتجنب التعريفات الجمركية، والتي تبلغ 15٪ كخط أساس لسلع الاتحاد الأوروبي التي تدخل الولايات المتحدة، ثم انخفضت الأسهم.

ومع ذلك، في الأشهر الثلاثة الأخيرة التي تتوفر عنها بيانات، انخفضت صادرات منطقة اليورو إلى الولايات المتحدة بنحو 6.5٪ عن نفس الفترة من العام السابق.