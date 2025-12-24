طريقة عمل البيض بالبسطرمة والجبن .. سهلة وسريعة للفطار

البيض بالبسطرمة والجبن واحدة من اشهى الاكلات التي يمكن تقديمها على مائدة الإفطار، فإنها اكله غنيه بالعناصر الغذائية مثل البروتين والكالسيوم، حيث تساعد على الشبع لمدة طويلة خاصة في الشتاء والشعور بالبرد.

ونستعرض خلال التقرير التالي طريقة بسيطة للبيض بالبسطرمة من الشيف غادة جميل.

مكونات البيض بالبسطرمة والجبن

3 بيضات

100 جرام بسطرمة (مقطعة شرائح أو مكعبات)

½ كوب جبنة مبشورة (رومي أو موتزاريلا أو خليط)

ملعقة صغيرة زيت أو زبدة

فلفل أسود حسب الرغبة

رشة بابريكا أو شطة (اختياري)

طريقة تحضير البيض بالبسطرمة والجبن:

1. في طاسة على نار متوسطة، سخني الزيت أو الزبدة.

2. ضيفي البسطرمة وقلّبيها ثواني لحد ما تطلع ريحتها، من غير ما تنشف.

3. اخفقي البيض في بولة صغيرة مع الفلفل الأسود.

4. اسكبي البيض فوق البسطرمة وسيبيه ثواني يمسك من تحت.

5. قلّبي البيض برفق، وبعدها ضيفي الجبنة المبشورة.

6. غطي الطاسة دقيقة لحد ما الجبنة تسيح والبيض يستوي.

7. ارفعيه من على النار وقدميه سخن.