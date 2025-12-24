قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد قليل.. مضيفة طيران التجمع أمام محكمة النقض لاتهامها بإنهاء حياة طفلتها
المونوريل يبدأ استقبال الركاب الأسبوع القادم.. 22 محطة وأسعار تذاكر تناسب جميع الركاب
باق أسبوع.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
بوتين يلتقي وزيري خارجية ودفاع سوريا في موسكو لبحث التعاون العسكري
ملابس البالة في مصر.. من طوق نجاة للمستهلك في زمن الغلاء إلى بوابة تهريب تضرب الصناعة الوطنية وتحرم الدولة من مليارات الجمارك
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
تردّد القنوات المجانية الناقلة لمباريات اليوم الأربعاء في كأس أمم أفريقيا 2025
النقل: ندرس مد الخط الرابع للمترو إلى ميدان الحصري استجابة لاحتياجات المنطقة
أجواء شديدة البرودة.. الطقس اليوم: سحب مُنخفضة تغطّي بعض المحافظات بينها القاهرة الكبرى
الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم
مزيد من الارتفاع .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات
كيف تعامل القانون مع جرائم نقل البيانات الشخصية لدولة أجنبية .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل البيض بالبسطرمة والجبن .. سهلة وسريعة للفطار

البيض
البيض
حياة عبد العزيز

البيض بالبسطرمة والجبن واحدة من اشهى الاكلات التي يمكن تقديمها على مائدة الإفطار، فإنها اكله غنيه بالعناصر الغذائية مثل البروتين والكالسيوم، حيث تساعد على الشبع لمدة طويلة خاصة في الشتاء والشعور بالبرد.

ونستعرض خلال التقرير التالي طريقة بسيطة للبيض بالبسطرمة من الشيف غادة جميل.

مكونات البيض بالبسطرمة والجبن 

 3 بيضات

 100 جرام بسطرمة (مقطعة شرائح أو مكعبات)

 ½ كوب جبنة مبشورة (رومي أو موتزاريلا أو خليط)

 ملعقة صغيرة زيت أو زبدة

 فلفل أسود حسب الرغبة

 رشة بابريكا أو شطة (اختياري)

طريقة تحضير البيض بالبسطرمة والجبن:

1. في طاسة على نار متوسطة، سخني الزيت أو الزبدة.

2. ضيفي البسطرمة وقلّبيها ثواني لحد ما تطلع ريحتها، من غير ما تنشف.

3. اخفقي البيض في بولة صغيرة مع الفلفل الأسود.

4. اسكبي البيض فوق البسطرمة وسيبيه ثواني يمسك من تحت.

5. قلّبي البيض برفق، وبعدها ضيفي الجبنة المبشورة.

6. غطي الطاسة دقيقة لحد ما الجبنة تسيح والبيض يستوي.

7. ارفعيه من على النار وقدميه سخن.

البيض البيض بالبسطرمة طريقة عمل البيض بالبسطرمة مكونات البيض بالبسطرمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان أشرف زكي

بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. أشرف زكي: لن نتهاون مع أي إساءة للفنانين أو تشويه صورة مصر

مشغولات ذهبية

موجة صعود قوية.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. تحرك أسعار الدواجن في الأسواق

الفريق أول ركن محمد الحداد

بعد تحطم طائرته في تركيا.. قائد الجيش الليبي ينعى رئيس أركان حكومة «الدبيبة»

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا والقنوات الناقلة

وزير التعليم

حافز التدريس .. وزير التعليم يكشف جهود تحسين رواتب المعلمين

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

حسام حسن

حسام حسن في ورطة أمام جنوب إفريقيا بسبب «مروان» و«تريزيجيه» | تفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد