تحرك حكومي رسمي لجعل الإسكندرية أول مدينة ذكية في مصر
مستشار إسرائيلي: شخص واحد في مكتب نتنياهو قادر على كشف كل شيء
خلي بالك عشان ميترفعش .. تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة
محافظة القدس: 456 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال
إصابة شخصين إثر إندلاع حريق في مصنع للبصل ببني سويف
الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع
أخبار التوك شو.. ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة 21% منذ بداية 2025.. ومفاجأة فى أسعار الذهب
منظمة أطباء بلا حدود تحذر من وحشية الإجراءات الإسرائيلية في ​​غزة
رئيس الوزراء يتابع جهود جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
أبو جبل يوجه رسالة لمنتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي.. ماذا قال؟
أمي مقهورة بسببي .. عمرو زكي يهاجم أبوتريكة وميدو والزمالك | إيه الحكاية؟
"إسراء" عروس الجنة ضحية لقمة العيش.. خرجت للعمل من أجل 150 جنيها وعادت جثة لأسرتها
بالصور

طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض

فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض
رنا عصمت

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض.

طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض

 

المقادير

بيضة 

- 1 حبة بطاطس مبشورة 

- 2 ملعقة كبيرة فلفل رومى مقطع 

- ملح حسب الرغبة

 - رشة فلفل أسود

 - 1/2 ملعقة صغيرة كمون

 - 2 معلقة كبيرة جبنة موزاريلا

الطريقة لعمل فطيرة بطاطس بالبيض

 

-في طبق ضعي البطاطس المبشورة والبيض والفلفلالرومي والملح والفلفل الأسود و الكمون وقلبى جيدا.

-وضعي طاسه مدهونة بالزبدة على النار ثم ضيفيخليط البيض بالبطاطس في الطاسه واتركيه لمدة 5 دقائق واقلبيها على الوجه الآخر وضعي جبنة الموزاريلا واتركيها لمدة دقيقتين ثم قدميها ساخنة.

