قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض.

طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض

المقادير

بيضة

- 1 حبة بطاطس مبشورة

- 2 ملعقة كبيرة فلفل رومى مقطع

- ملح حسب الرغبة

- رشة فلفل أسود

- 1/2 ملعقة صغيرة كمون

- 2 معلقة كبيرة جبنة موزاريلا

الطريقة لعمل فطيرة بطاطس بالبيض

-في طبق ضعي البطاطس المبشورة والبيض والفلفلالرومي والملح والفلفل الأسود و الكمون وقلبى جيدا.

-وضعي طاسه مدهونة بالزبدة على النار ثم ضيفيخليط البيض بالبطاطس في الطاسه واتركيه لمدة 5 دقائق واقلبيها على الوجه الآخر وضعي جبنة الموزاريلا واتركيها لمدة دقيقتين ثم قدميها ساخنة.