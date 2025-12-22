قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض.
طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض
المقادير
بيضة
- 1 حبة بطاطس مبشورة
- 2 ملعقة كبيرة فلفل رومى مقطع
- ملح حسب الرغبة
- رشة فلفل أسود
- 1/2 ملعقة صغيرة كمون
- 2 معلقة كبيرة جبنة موزاريلا
الطريقة لعمل فطيرة بطاطس بالبيض
-في طبق ضعي البطاطس المبشورة والبيض والفلفلالرومي والملح والفلفل الأسود و الكمون وقلبى جيدا.
-وضعي طاسه مدهونة بالزبدة على النار ثم ضيفيخليط البيض بالبطاطس في الطاسه واتركيه لمدة 5 دقائق واقلبيها على الوجه الآخر وضعي جبنة الموزاريلا واتركيها لمدة دقيقتين ثم قدميها ساخنة.