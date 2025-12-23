طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم مقرمش وخفيف

قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم أحلى من الجاهز مقرمش وخفيف..

المكونات

٣ كوب دقيق

بيضه بدرجة حرارة الغرفه

كوب زبده أو سمنه طريه

كوب سكر بودرة

فانيلا

ملعقه ص بيكنج بودر

رشة ملح

طريقة التحضير لعمل بسكوت الشاي..

-نخفق السكر والزبده جيدا حتى تصبح كريمة خفيفه، يضاف البيضه والفانيليا ونخفق قليلا .

- نخلط الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح ثم اضافه الخليط لخليط الزبده والسكر

- نعجن حتى نحصل على عجينه طرية وناعمه لكن لا تلتصق باليد وتغطى لترتاح ٥ دقايق

-نفرد العجينه بالنشابه بسمك نصف سم وتقطع لمربعات وتشكل وجهها بالشوكه او بطابع بسكوت لو متوفر

-رص البسكويت فى صينيه مدهونه بالزيت وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٧٠ درجه لمدة ٢٠ حتى تمام النضج

-نزينه بالشوكولاته حسب الرغبه