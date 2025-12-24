أغرب 5 أخطاء يفعلها الرجال وتُضعف القدرة الجنـ سية دون أن يشعروا

يعتقد كثير من الرجال أن ضعف القدرة الجنسية يرتبط فقط بالتقدم في العمر أو الأمراض المزمنة، لكن المفاجأة أن عادات يومية بسيطة وأخطاء شائعة قد تكون السبب الخفي وراء تراجع الأداء الجنسي، دون أن ينتبه الرجل لها أو يربطها بالمشكلة.

أغرب 5 أخطاء يفعلها الرجال وتُضعف القدرة الجنسية دون أن يشعروا

بحسب ما نشره موقع هيلثي خبراء الصحة الجنسية يحذرون من أن تجاهل هذه السلوكيات قد يؤدي مع الوقت إلى ضعف الانتصاب، انخفاض الرغبة، أو مشكلات في الخصوبة.

1. الجلوس لساعات طويلة دون حركة

أحد أكثر الأخطاء شيوعًا في حياة الرجل العصري هو الجلوس الطويل أمام الكمبيوتر أو الهاتف، سواء في العمل أو المنزل.

الدراسات الطبية تشير إلى أن الجلوس المفرط يقلل تدفق الدم إلى منطقة الحوض، ما يؤثر سلبًا على الانتصاب مع مرور الوقت.

كما يسبب ضغطًا على الأعصاب والأوعية الدموية المسؤولة عن الوظيفة الجنسية.

الخبراء ينصحون بالتحرك كل 30–60 دقيقة، والمشي القصير أو تمارين الإطالة البسيطة لتقليل الضرر.



2. الإفراط في تناول المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة

قد لا يدرك الكثيرون أن بعض المشروبات اليومية لها تأثير مباشر على الهرمونات الذكورية.

الإفراط في المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة يرتبط بارتفاع السكر في الدم، زيادة الوزن، واضطراب هرمون التستوستيرون، وهو الهرمون الأساسي للرغبة والقدرة الجنسية لدى الرجال.

النتيجة قد تظهر في صورة إرهاق دائم، ضعف الرغبة، أو صعوبة في الحفاظ على الانتصاب.

3. السهر المزمن وقلة النوم

النوم ليس رفاهية، بل ضرورة حيوية لصحة الرجل الجنسية.

قلة النوم تؤدي إلى انخفاض إنتاج هرمون التستوستيرون، والذي يتم إفرازه بكميات أكبر أثناء النوم العميق.

الرجال الذين ينامون أقل من 6 ساعات يوميًا يكونون أكثر عرضة لضعف الرغبة الجنسية واضطرابات الانتصاب، حتى لو كانوا في سن صغيرة.



4. تجاهل التوتر والضغط النفسي

الكثير من الرجال يستهينون بتأثير الضغط النفسي، ويعتقدون أن الأمر نفسي ويمر، لكن الواقع مختلف.

التوتر المزمن يرفع هرمون الكورتيزول، الذي يتعارض مباشرة مع هرمون الذكورة، ويؤثر على الإشارات العصبية المسؤولة عن الإثارة والانتصاب.

النتيجة قد تكون ضعفًا مؤقتًا يتحول مع الإهمال إلى مشكلة مستمرة.

5. تناول مسكنات الألم بكثرة دون استشارة

اللجوء المتكرر لمسكنات الألم، خاصة القوية منها، قد يكون له تأثير سلبي غير متوقع على القدرة الجنسية.

بعض المسكنات تؤثر على الجهاز العصبي والدورة الدموية، وقد تقلل الإحساس أو الاستجابة الجنسية عند الاستخدام المزمن.

الأطباء يؤكدون أن الاستخدام العشوائي للأدوية دون إشراف طبي قد ينعكس مباشرة على الأداء الجنسي مع الوقت.