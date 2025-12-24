قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

طريقة عمل آيس كريم في المنزل بمكونات بسيطة وطعم رائع.. جربيه الآن

أسماء عبد الحفيظ

يعد الآيس كريم من أكثر الحلويات المشهية لدى الجميع، لذلك نقدم طريقة عمل آيس كريم في المنزل بخطوات سهلة، دون الحاجة إلى ماكينة، وبأكثر من نكهة ترضي جميع الأذواق.

تحضير الآيس كريم في البيت أصبح خيارًا شائعًا لدى الكثير من الأمهات وربات البيوت، وذلك للأسباب التالية:

  • التحكم في المكونات وتقليل المواد الحافظة.
  • ضمان جودة الحليب والكريمة والسكر.
  • إمكانية إضافة نكهات طبيعية وصحية.
  • توفير تكلفة شراء الآيس كريم الجاهز.
  • إدخال البهجة على الأطفال والعائلة بمذاق شهي من صنع يديكِ.

المكونات الأساسية لعمل الآيس كريم في المنزل

تقدم الشيف رباب العمدة طريقة تحضير آيس كريم كريمي بقوام ناعم وطعم غني، تحتاجين إلى هذه المكونات البسيطة:

  • 2 كوب من الكريمة اللباني كريمة الخفق.
  • 1 كوب من الحليب كامل الدسم.
  • 1/2 كوب من السكر الأبيض.
  • 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.
  • رشة ملح.

ملحوظة: يمكنكِ إضافة مكونات إضافية حسب النكهة التي تفضلينها كاكاو، فراولة، مانجو، شوكولاتة، مكسرات… إلخ.

طريقة عمل آيس كريم فانيليا في البيت بدون ماكينة

الخطوة الأولى: تجهيز الخليط

  • في وعاء عميق، اخلطي الكريمة مع الحليب جيدًا.
  • أضيفي السكر والفانيليا ورشة الملح.
  • استمري في الخفق باستخدام مضرب يدوي أو كهربائي حتى يذوب السكر تمامًا.

الخطوة الثانية: التبريد والتجميد

  • صبي الخليط في وعاء بلاستيكي محكم الغلق.
  • ضعيه في الفريزر لمدة ساعة.
  • اخرجيه وقلّبيه جيدًا باستخدام شوكة أو مضرب يدوي لتكسير بلورات الثلج.
  • أعيدي الخطوة كل نصف ساعة لمدة 4 مرات تقريبًا للحصول على قوام كريمي ناعم.

الخطوة الثالثة: التقديم

  • بعد أن يتجمد الآيس كريم تمامًا حوالي 6 ساعات، أخرجيه واتركيه 5 دقائق في درجة حرارة الغرفة قبل التقديم.
  • يمكنكِ تزيينه بصوص الشوكولاتة أو الكراميل أو المكسرات حسب الرغبة.
  • طريقة عمل آيس كريم الشوكولاتة في المنزل

المكونات الإضافية:

  • 2 ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو الخام.
  • 100 جرام شوكولاتة خام مذابة.

الخطوات:

  • اتبعي نفس خطوات آيس كريم الفانيليا.
  • أضيفي الكاكاو والشوكولاتة المذابة إلى الخليط قبل وضعه في الفريزر.
  • قلّبي جيدًا حتى تمتزج الشوكولاتة مع باقي المكونات.

طريقة عمل آيس كريم المانجو الطبيعي

المكونات:

  • 2 حبة مانجو كبيرة ناضجة.
  • 1 كوب كريمة خفق.
  • 1/2 كوب سكر.
  • 1/2 كوب حليب.

الطريقة:

قشري المانجو وقطعيها، ثم اضربيها في الخلاط حتى تصبح بيوريه.

  • اخلطي المانجو مع باقي المكونات.
  • اتبعي نفس خطوات التجميد السابقة للحصول على آيس كريم مانجو لذيذ.
  • أفكار لتزيين وتقديم الآيس كريم البيتي
  • قطع شوكولاتة صغيرة.
  • فواكه طازجة أو مجففة.
  • بسكويت مطحون.
  • صوص توت أو كراميل أو نوتيلا.
  • كريمة مخفوقة.

نصائح هامة لنجاح الآيس كريم البيتي

  • احرصي على استخدام كريمة خفق كاملة الدسم للحصول على قوام ناعم وكريمي.
  • لا تفرطي في السكر حتى لا يفسد التوازن بين الحلاوة والنكهة.
  • إذا كنتِ ترغبين في استخدام محليات بديلة، استخدمي العسل أو سكر ستيفيا بحذر.
  • لتحصلي على طعم غني، ضعي الخليط في الثلاجة لمدة ساعة قبل التجميد.

فوائد الآيس كريم المصنوع في المنزل

  • خالٍ من المواد الحافظة والملونات الصناعية.
  • إمكانية التحكم في نسبة السكر والدهون.
  • إضافة مكونات طبيعية مفيدة مثل الفواكه أو المكسرات.
  • خيار مناسب للأطفال والحوامل بشرط عدم الإكثار منه.

أسئلة شائعة حول تحضير آيس كريم في المنزل

هل يمكن عمل الآيس كريم بدون كريمة؟

يمكن استخدام الحليب المكثف مع الحليب العادي، ولكن الكريمة تعطي قوامًا أغنى وأفضل.

ما أفضل طريقة لتخزين الآيس كريم البيتي؟

يُحفظ في وعاء محكم الغلق في الفريزر، ويمكن استخدام أكواب بلاستيكية صغيرة لتقسيمه.

لماذا يفضل الكثيرون تحضير الآيس كريم في المنزل؟
