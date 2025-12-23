حذّر أطباء وخبراء سلامة الغذاء من عادة يومية شائعة داخل أغلب البيوت المصرية، مؤكدين أنها قد تُسبب أضرارًا صحية خطيرة تتراكم ببطء دون أن تشعر بها ربة المنزل أو أفراد أسرتها، وقد تمتد آثارها لسنوات طويلة.

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

وأوضح الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن ترك الطعام المطهي في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة، ثم إعادة تسخينه أكثر من مرة يُعد من أكثر السلوكيات المنزلية خطورة، رغم انتشاره الواسع بدافع التوفير أو تجنب إهدار الطعام.

وأشار إلى أن هذه العادة تُهيئ بيئة مثالية لنمو البكتيريا الضارة، خاصة في الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم والدواجن والأرز والمكرونة.

بكتيريا لا تُرى ولا تُشم

بحسب أطباء التغذية، فإن خطورة هذه العادة تكمن في أن بعض أنواع البكتيريا لا تُغير طعم أو رائحة الطعام، ما يمنح إحساسًا زائفًا بالأمان.

وأضافوا أن إعادة التسخين قد تقتل جزءًا من الجراثيم، لكنها لا تقضي على السموم التي تفرزها بعض البكتيريا، وهي سموم مقاومة للحرارة، وقد تسبب تسممًا غذائيًا حادًا أو مشكلات مزمنة في الجهاز الهضمي.

أعراض تظهر مع الوقت

وأشار الأطباء إلى أن التأثير لا يكون دائمًا فوريًا، بل قد يظهر في صورة أعراض متكررة مثل:

اضطرابات المعدة

الإسهال أو الإمساك المزمن

الشعور بالإرهاق والصداع

ضعف المناعة

نوبات قيء متكررة دون سبب واضح

وأكدوا أن الأطفال وكبار السن والحوامل هم الفئات الأكثر تضررًا، نظرًا لضعف المناعة لديهم مقارنة بغيرهم.

عادة بدافع الحرص تتحول لخطر

وأوضح متخصصو سلامة الغذاء أن كثيرًا من ربات البيوت يعتقدن أن إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة أمر آمن طالما يتم على نار عالية، إلا أن هذا الاعتقاد غير دقيق علميًا.

فكل مرة يبرد فيها الطعام ثم يُسخن مجددًا، تزيد فرص تكاثر البكتيريا، خاصة إذا لم يُحفظ في الثلاجة خلال وقت قصير بعد الطهي.

ماذا يقول الأطباء؟

ينصح الأطباء بضرورة حفظ الطعام المطهي في الثلاجة خلال ساعتين كحد أقصى من انتهاء الطهي، وتقليل كمية الطعام المُعاد تسخينه قدر الإمكان، مع الامتناع التام عن إعادة التسخين لأكثر من مرة واحدة.

كما شددوا على أهمية تقسيم الطعام في أوانٍ صغيرة قبل التخزين، لأن الكميات الكبيرة تبرد ببطء، ما يتيح فرصة أكبر لنمو الجراثيم.

نصائح وقائية بسيطة

يوصي الخبراء بعدد من الإرشادات للوقاية: