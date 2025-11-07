علامات تستدعي توقف النساء عن تناول القهوة

حذر خبراء التغذية من أن تناول القهوة بشكل معتدل قد يكون مفيدًا، لكن الإفراط في الكافيين يمكن أن يسبب أضرارًا صحية خطيرة، خصوصًا لدى النساء.

علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة

وخلال تقرير نشره موقع تايمز ناو، تم رصد مجموعة من العلامات التي ينصح الخبراء بالتوقف عن شرب القهوة فور ظهورها، حفاظًا على الصحة العامة وجودة النوم والهضم، وتشمل ما يلي:

ـ زيادة القلق والتوتر:

تناول القهوة بكميات كبيرة قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى هرمونات التوتر، مما يزيد من القلق واضطراب المزاج. فإذا لاحظتِ تسارع ضربات قلبك أو توترًا زائدًا بعد شرب القهوة، ينصح الخبراء باستبدالها بشاي الأعشاب أو الماء بالليمون.

علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة

ـ صعوبة النوم والأرق:

تناول الكافيين في المساء يؤثر بشكل مباشر على دورة النوم الطبيعية. إذا كنتِ تواجهين صعوبة في النوم أو تستيقظين كثيرًا أثناء الليل، فهذا قد يشير إلى أن جسمك لا يتحمل جرعة الكافيين، ومن الأفضل تقليل استهلاك القهوة خاصة بعد الظهر.

علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة

ـ مشاكل الجهاز الهضمي:

القهوة مشروب حمضي، وقد تُفاقم حرقة المعدة أو ارتجاع المريء. إذا لاحظتِ اضطرابًا في المعدة بعد القهوة، فقد يكون الأفضل اللجوء إلى القهوة منزوعة الكافيين أو التوقف عنها تمامًا حتى تتحسن الحالة.

ـ تسارع ضربات القلب أو ارتفاع ضغط الدم:

النساء اللاتي يعانين من ارتفاع ضغط الدم أو عدم انتظام ضربات القلب يجب أن يتعاملن بحذر مع القهوة. إذا شعرتِ بخفقان أو رفرفة في القلب بعد تناول القهوة، توقفي فورًا واستشيري الطبيب لتحديد ما إذا كان الكافيين مناسبًا لكِ.

علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة

ـ الحمل أو التخطيط للحمل:

خلال فترة الحمل أو عند محاولة الإنجاب، يجب الحد من الكافيين لأنه قد يؤثر على نمو الجنين ويزيد بعض المخاطر الصحية. ينصح الأطباء والاختصاصيون بتقليل الكمية المسموح بها أو تجنب القهوة تمامًا أثناء الحمل.