أحمد كريمة: الأنبياء والرسل أحبوا مصر بآثارها.. وسيدنا إدريس من أهل الصعيد
بعد قرار رئيس الوزراء.. تفاصيل ضوابط عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم 2025
التعاون يكتسح الفتح بخماسية في الدوري السعودي
بعد وفاة والده .. رسالة ياسمين عز لـ محمد رمضان
أحمد كريمة: الإسلام حافظ على الكنائس والمعابد كمكون حضاري
مكة للشعائر فقط.. أمين سر دينية الشيوخ: مصر ذكرت في القرآن بالقوة
أجواء شتوية.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن طقس السبت 8 نوفمبر
حقد حضاري.. دينية الشيوخ: كل الشعوب كانت تتسول طعامها من مصر القديمة
ماذا أفعل مع الأحلام المزعجة؟.. أمين الإفتاء يكشف السبب وأفضل علاج
أحمد حاتم لـ صدى البلد: شخصيتي في قصر الباشا مليئة بالإثارة والغموض |فيديو
الخارجية الإسرائيلية: إحباط مخطط إيراني لاغتيال سفيرتنا في المكسيك
مبابي يرد بسخرية على مغني راب فرنسي بعد انتقاده بسبب فشل تجربة نادي كان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

علامات تستدعي توقف النساء عن تناول القهوة

آية التيجي

حذر خبراء التغذية من أن تناول القهوة بشكل معتدل قد يكون مفيدًا، لكن الإفراط في الكافيين يمكن أن يسبب أضرارًا صحية خطيرة، خصوصًا لدى النساء. 

وخلال تقرير نشره موقع تايمز ناو، تم رصد مجموعة من العلامات التي ينصح الخبراء بالتوقف عن شرب القهوة فور ظهورها، حفاظًا على الصحة العامة وجودة النوم والهضم، وتشمل ما يلي:

ـ زيادة القلق والتوتر:

تناول القهوة بكميات كبيرة قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى هرمونات التوتر، مما يزيد من القلق واضطراب المزاج. فإذا لاحظتِ تسارع ضربات قلبك أو توترًا زائدًا بعد شرب القهوة، ينصح الخبراء باستبدالها بشاي الأعشاب أو الماء بالليمون.

ـ صعوبة النوم والأرق:

تناول الكافيين في المساء يؤثر بشكل مباشر على دورة النوم الطبيعية. إذا كنتِ تواجهين صعوبة في النوم أو تستيقظين كثيرًا أثناء الليل، فهذا قد يشير إلى أن جسمك لا يتحمل جرعة الكافيين، ومن الأفضل تقليل استهلاك القهوة خاصة بعد الظهر.

ـ مشاكل الجهاز الهضمي:

القهوة مشروب حمضي، وقد تُفاقم حرقة المعدة أو ارتجاع المريء. إذا لاحظتِ اضطرابًا في المعدة بعد القهوة، فقد يكون الأفضل اللجوء إلى القهوة منزوعة الكافيين أو التوقف عنها تمامًا حتى تتحسن الحالة.

ـ تسارع ضربات القلب أو ارتفاع ضغط الدم:

النساء اللاتي يعانين من ارتفاع ضغط الدم أو عدم انتظام ضربات القلب يجب أن يتعاملن بحذر مع القهوة. إذا شعرتِ بخفقان أو رفرفة في القلب بعد تناول القهوة، توقفي فورًا واستشيري الطبيب لتحديد ما إذا كان الكافيين مناسبًا لكِ.

ـ الحمل أو التخطيط للحمل:

خلال فترة الحمل أو عند محاولة الإنجاب، يجب الحد من الكافيين لأنه قد يؤثر على نمو الجنين ويزيد بعض المخاطر الصحية. ينصح الأطباء والاختصاصيون بتقليل الكمية المسموح بها أو تجنب القهوة تمامًا أثناء الحمل.

أفضل وجبات لمرضى القولون العصبي.. تقلل الانتفاخ

أفضل وجبات مناسبة لمرضى القولون العصبي

أفضل تمرينات للسيطرة على السكر والوقاية منه

