روبي تخطف الأنظار بفستان ملفت سعره 25 ألف جنيه

شاركت النجمة روبي، جمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأحيت الفنانة روبي حفلا غنائيا مساء أمس الأحد 21 ديسمبر ، وتألقت بإطلالة ملفتة وجريئة مرتدية فستاناً باللون الاسود القطيفة المطرز بالفضى و ذات فتحة من الساق و بلغ سعره 25 الف جنيهاً.

وتتميز روبي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد روبي ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.



