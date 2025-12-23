قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-12-2025
تفاصيل إصابة مصطفى محمد ومحمد حمدي في مباراة زيمبابوي
الأكبر في التاريخ.. ترامب يعلن بناء سفينة حربية جديدة
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق
مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر ترفض التدفق غير المشروع للسلاح والمرتزقة إلى السودان
احتفالا بالفوز على زيمبابوي.. محمد صلاح ينشر صورته مع عمر مرموش
كأس أمم أفريقيا.. أول تعليق من حسام حسن بع الفوز على زيمبابوي
ياسر إبراهيم: روح الفراعنة حسمت الفوز أمام زيمبابوي
120 دقيقة رعب.. إخماد حريق مخزن الأخشاب في المرج
التحفظ على 7 ملايين جنيه من مضبوطات تجارة النقد الأجنبي
دعاء ثالث أيام شهر رجب لقضاء الحوائج والتيسير.. ردده في جوف الليل
رياضة

ياسر إبراهيم: روح الفراعنة حسمت الفوز أمام زيمبابوي

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم
رباب الهواري

عبّر ياسر إبراهيم، مدافع منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفراعنة على منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1، في افتتاح مشوار المنتخبين ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025. 

وحرص ياسر على توجيه التهنئة للجماهير المصرية في مصر والمغرب، مشيدًا بالدعم الكبير الذي قدمته الجماهير في مدرجات ملعب المباراة، مؤكدًا أن هذا الدعم كان دافعًا قويًا للاعبين داخل الملعب.
 

تفاصيل المباراة والعودة القوية

وأوضح ياسر إبراهيم، في تصريحاته التليفزيونية، أن المنتخب المصري أضاع العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بحسم اللقاء مبكرًا، إلا أن الحظ لم يكن حليف اللاعبين في أكثر من كرة. وأضاف أن استقبال هدف مفاجئ جاء عكس سير المباراة، لكن خبرات لاعبي المنتخب وروحهم القتالية ظهرت بوضوح، حيث تماسك الفريق سريعًا، وبدأ التفكير أولًا في إدراك التعادل ثم السعي لتحقيق الفوز، وهو ما تحقق في النهاية بفضل الإصرار والتركيز.

تصحيح الأخطاء الدفاعية

وأشار مدافع الفراعنة إلى أن الجهاز الفني واللاعبين كانوا يتمنون تحقيق فوز بنتيجة أكبر، نظرًا لعدد الفرص التي أتيحت، إلا أن كرة القدم لا تعترف إلا بالنتيجة. وشدد على أن المنتخب سيعمل خلال الفترة المقبلة على تصحيح الأخطاء الدفاعية ومعالجتها بشكل أفضل، من أجل الظهور بصورة أقوى في المباريات القادمة.

الانسجام مع حسام عبد المجيد

وتحدث ياسر إبراهيم عن الثنائية الدفاعية التي جمعته بزميله حسام عبد المجيد، مؤكدًا أنه لاعب مميز ويستمتع باللعب إلى جواره، سواء في المنتخب الوطني أو على مستوى المنافسات المحلية. وأوضح أن بينهما تواصلًا دائمًا قبل المباريات، مع دراسة المنافسين بشكل جيد، مشيرًا إلى أن حسام يتمتع بعقلية واعية وسرعة استيعاب داخل أرض الملعب.

التركيز على مواجهة جنوب إفريقيا

واختتم ياسر إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على قوة منتخب جنوب إفريقيا، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني واللاعبين على دراية كاملة بإمكانات منافسهم المقبل. وأكد أن المنتخب أغلق صفحة مباراة زيمبابوي تمامًا، وبدأ الاستعداد والتركيز الكامل للمواجهة المقبلة، من أجل تقديم أداء أفضل وتحقيق نتيجة إيجابية تُسعد الجماهير المصرية


 

ياسر إبراهيم منتخب مصر أخبار منتخب مصر اخبار الرياضة

ببدلة رجالى.. ناهد السباعى تثير الجدل فى آخر ظهور لها
قمة مصر الدولية للتنقل الكهربائي
روبي تخطف الانظار بفستان ملفت بلغ سعره 25 الف جنيهاً
DFSK
