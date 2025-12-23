نهاد أبو القمصان تؤدي مناسك العمرة مع أبنائها وشقيقتها

أعلنت المحامية نهاد أبو القمصان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن أدائها عمرتين خلال شهر رجب، الأولى برفقة أبنائها وشقيقتها إيناس، والثانية مع أبنائها، معربة عن امتنانها لكل من دعمها واطمأن عليها.

وكتبت نهاد: “الحمد لله، أتمينا عمرة الاول من رجب انا وأولادى وإناس أختى، وأتمينا بفضل الله عمرة تانية انا والاولاد لحافظ”.

وتابعت: “صحيح اللى خلف ما ماماتش، واللى حب واخلص لبيته ما ماتش، ربنا يتقبل منا صالح الاعمال”.

وأضافت: "ودعيت لكل حبايبى ولمصر بالخير والامان

ممتنة جدا لكل حبايبي، ودعمهم ليا وكل الحب اللى غمرتونى بيه".

وأردفت: “عملت بلاغ عن رسالة تهديد قبل ما اركب الطيارة فى القاهرة، قفلت التليفون ساعة الطيران عقبال ما اوصل مطار جدة، فتحت التليفون لقيت مصر كلها بتطمن عليا و الامن تواصل معايا للسؤال على التفصيل والتحرك الفورى للقبض على الشخص اللى بعت رسالة تهديد قبل ٢٤ ساعة كان اتقبض عليه”.

واختتمت: "حقيقى الحمد لله على نعمة الوطن دعيت لبلدنا

يارب ديمها علينا نعمة

واحفظها من كل شر ".