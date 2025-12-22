بسبب مسن وفتاة المترو .. تهديد نهاد أبو القمصان بالقتل | تفاصيل صادمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على شخص هدد المحامية نهاد أبو القمصان عبر إرسال صورة له بسلاح على الواتس اب بعد موقفها من فيديو الصعيدي وفتاة المترو.

وزارة الداخلية تعلن القبض علي المتهم

قالت وزارة الداخلية فى بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : في إطار كشف ملابسات منشور مصحوب بصور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية الخاصة بإحدى المحاميات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضررها من قيام أحد الأشخاص بإرسال صورة لها يظهر خلالها شخص يحمل سلاح نارى مصحوبة بعبارات تهديد لها، وذلك على خلفية نشرها مقطع فيديو إستعرضت خلاله رؤيتها تجاه واقعة خلاف بين مسن وفتاة داخل إحدى عربات المترو.



بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (نقاش - مقيم بالجيزة) ، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وحصوله على صورة الشخص حامل السلاح الناري من مواقع التواصل الاجتماعي دون معرفة صاحبها وتوجيهها لها فى إطار ترهيبها لاستيائه من مقطع الفيديو المشار إليه.

النيابة تحقق في الواقعة

تحقق النيابة العامة بالجيزة مع المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان المحامية في رسائل عبر تطبيق واتساب.

وقررت النيابة حجز المتهم 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

أول تعليق من نهاد أبو القمصان

وقالت أبو القمصان في بوست نشرته عبر صفحتها على فيسبوك: خطورة الواقعة لم تقتصر على كونها رسائل تهديد، بل تمثلت في استخدام السلاح أو صورته كوسيلة ترهيب، بما يشكّل خطرًا مباشرًا على الأمن العام، لما يحمله من قابلية للتصعيد وبث الخوف ومحاولة تقويض سيادة القانون، كما أن استهداف محامية بسبب عملها القانوني المشروع يُعد مساسًا بحق الدفاع وسير العدالة، ولا يمكن اعتباره شأنًا فرديًا أو خلافًا شخصيًا.

وأضافت أن سرعة التدخل عكست إدراكًا واضحًا لخطورة هذا النمط من التهديدات، ورسخت رسالة مهمة مفادها أن الترهيب والسلاح لا يمكن أن يكونا وسيلة لإسكات القانون أو إخافة من يلجأ إليه، وأن الأمن العام وسيادة القانون خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه، ويؤكد هذا التحرك أن الدولة قادرة على الردع والحماية في الوقت المناسب، بما يعزز الثقة في منظومة العدالة، ويوجه رسالة طمأنة للضحايا بأن اللجوء للقانون يظل الطريق الآمن والمشروع.