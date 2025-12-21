قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مها أبو بكر: مسن المترو ارتكب 3 جرائم ضد الفتاة.. فيديو
نقابة المهن التمثيلية تكشف الحالة الصحية للفنان إدوارد
بدرية طلبة لصدى البلد: كلمة يا غلووو دي بتاعتي وأعطيتها لأختي أم شيماء |فيديو
تشكيل منتخب جزر القمر لمواجهة المغرب في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025
هدى منصور: الخبراء الأجانب يحرصون على الاستفادة من الخبرة المصرية في منجم السكري
منجم السكري يعتمد 97% عمالة مصرية.. نموذج وطني للتعدين الحديث
بايرن ميونخ يكتسح هايدنهايم برباعية في الدوري الألماني
بالقوة الضاربة.. تشكيل المغرب لمواجهة جزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية
ضحايا الـ 100 جنيه يومية| أحد أقارب عمال الفيوم: السيارة كانت تحمل فوق طاقتها
بلد كرة القدم.. انفانتينو يوجه رسالة شكر لـ المغرب في افتتاح أمم إفريقيا
جدول امتحانات نصف العام 2026 محافظة القاهرة جميع الصفوف .. شوف جدولك
وزير الأوقاف ناعيا الشيخ منصور الرفاعي عبيد: كان نموذجا ملهما لكل الأئمة
حوادث

هدير عبدالرازق تخضع لإعادة تأهيل في السجن بعد حبسها عام .. تفاصيل

هدير عبدالرازق
هدير عبدالرازق
كتب محمد عبدالله :

أيدت محكمة جنح مستأنف الطالبية والعمرانية حبس البلوجر هدير عبدالرازق لمدة سنة، في اتهامها بدهس عامل بمنطقة العمرانية بعد رفض الاستئناف المقدم منها وستقضي البلوجر عقوبتها في مركز الإصلاح والتأهيل.

فوائد مركز الإصلاح والتأهيل

تم تصميم المركز بأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة استخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تم الاستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون في كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.

الوزارة تبذل جهوداً مضاعفة لتحويل مراكز الإصلاح إلى مراكز تدريبية حقيقية حيث تُصقل فيها المهارات الفنية والتعليمية للنزلاء ومن خلال هذه البرامج التدريبية يصبح كل نزيل قادراً على إنتاج منتجاته الخاصة والمشاركة بها في معارض محلية كبرى.

ولا تقتصر الفائدة هنا على زيادة مهارات النزلاء بل تمتد لتوفير عائد مادي خلال فترة العقوبة وهو ما يُسرع في عودة النزيل إلى المجتمع بكل قوة وحماس، خالياً من عبء الماضي.

كما أن وزارة الداخلية تتفرد بنهجها في مشاركة هذه التجربة المتميزة على الساحة الدولية فمراكز الإصلاح والتأهيل لا تقتصر في إشعاعها على الحدود المصرية بل تمتد لتكون نموذجاً يُحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.

تأييد حبس هدير عبد الرازق سنة بتهمة دهس عامل بالعمرانية

وجاء قرار المحكمة خلال جلسة الاستئناف، حيث انتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي الصادر بحق المتهمة، ليصبح الحكم واجب النفاذ، وذلك على خلفية واقعة دهس عامل أثناء سيره، وما أسفرت عنه من إصابته.

كانت نيابة العمرانية أخلت سبيل التيك توكر هدير عبد الرازق بكفالة مالية في القضية رقم 19802 لسنة 2024 جنح الطالبية، بعد أن أنهت كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن حادث دهس العامل هشام إبراهيم أثناء سيره على الطريق العام بمنطقة الطالبية.

وكانت محكمة جنح العمرانية بالجيزة، قبلت معارضة البلوجر"هدير عبد الرازق" الاستئنافية على حكم إدانتها بالحبس عامين مع الشغل في واقعة دهس "شاب" بالطالبية بالجيزة.

وخففت المحكمة، حكمها على "هدير عبد الرازق"، وأكتفت بحبس البلوجر عامًا مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ لحين الاستئناف.

وكانت محكمة جنح العمرانية، قضت بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق بالحبس عامين مع الشغل في واقعة دهس عامل بالطالبية.

وأحالت نيابة جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمود غيطاس المحام العام الأول، البلوجر هدير عبد الرازق في القضية رقم 19802 لسنة 2024 جنح الطالبية والمتهم بدهس "هشام إبراهيم" عامل في منطقة الطالبية أثناء سيره على الطريق العام، إلى محكمة الجنح المختصة.

هدير عبدالرازق البلوجر هدير عبدالرازق حبس هدير عبدالرازق إحالة هدير عبدالرازق تأهيل هدير عبدالرازق

