التصريح بدفن جثة ممرضة لقيت مصرعها أسفل قطار بالقليوبية
حكم نهائي.. تأييد حبس هدير عبد الرازق سنة بتهمة دهس عامل
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق
وزير الخارجية: نعول على ترامب لوقف انتهاكات إسرائيل وندعو للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
صناعة الملابس تحذر من البالة: تهديد للمصانع المحلية ومخاطر صحية على المستهلك
إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بـحكم القضاء الإداري.. غدا
كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
90 % من المحال العامة غير مرخصة.. برلماني يعلن مفاجأة ويطالب رد التنمية المحلية
وزير الخارجية: استقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي والمائي
تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة
محمد صلاح يبحث عن إنجاز في بطولة الأمم الأفريقية بالمغرب
حوادث

رحلة الموت من أجل يومية 100 جنيه.. تفاصيل مؤلمة في تفحم 7 ضحايا على الإقليمي

روى عدد من أهالي وجيران ضحايا حريق سيارة سوزوكي على الطريق الاقليمي في اتجاه الواحات تفاصيل مؤلمة في الحادث الذي أودى بحياة 7 بينهم 5 صغار تفحمت جثامينهم.

و كشف جيران ضحايا حادث الطريق الإقليمي أن المتوفين في الحادث 7 بينهم 5 صغار لا تتجاوز أعمارهم 15 عامًا، لقوا مصرعهم خلال عودتهم من العمل، يوم الخميس الماضي، موضحين أن الضحايا جميعهم من قرية معصرة صاوي التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم.

وذكر أحدهم إن الأطفال كانوا يعملون في جمع المحاصيل الزراعية، ويخرجون يوميًا من منازلهم في تمام الساعة الثانية فجرًا، ليستقلوا سيارة لمسافة تتجاوز 130 كيلومترًا، ويستغرقون قرابة 3 ساعات في السفر، مقابل يومية لا تتعدى 100 جنيه، قبل أن يعودوا إلى منازلهم في الخامسة مساءً.

وأوضح أن السيارة التي كانت تقلهم من نوع سوزوكي لا تتحمل أكثر من 7 ركاب، إلا أنها كانت تقل ما يزيد على 12 شخصًا.

وأضاف قائلًا: العربية عملت 3 أو 4 قلبات، وبعدها اشتعلت فيها النيران بشكل كامل، ما أسفر عن تفحم 7 جثث بالكامل في موقع الحادث، بينما نجا 7 آخرون، من بينهم طفل وصلت نسبة الحروق لديه إلى 75%.

وأشار إلى أن شدة الحريق  تسببت في صعوبة التعرف على بعض الجثامين، مؤكدًا أن عددا منها لا يزال داخل المشرحة، ولم يتمكن أهلهم من التعرف عليهم حتى الآن، و تم تحرير محضرا بالواقعة في قسم شرطة الشيخ زايد حمل رقم 5664 لسنة 2025.

لقي 7 أشخاص مصرعهم في حادث انقلاب سيارة سوزوكي واشتعال النيران بها أعلى الطريق الإقليمى بأكتوبر، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من من الأهلي بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الإقليمي في أكتوبر اتجاه الواحات، وعلى الفور انتقل رجال مرور الجيزة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي واشتعال النيران بها أعلى الطريق الاقليمى، مما أسفر عن مصرع 7 أشخاص، وتم نقل والجثث إلى المشرحة.


 

الطريق الاقليمي ضحايا حريق سيارة سوزوكي تفحمت جثامينهم الواحات حادث الطريق الإقليمي

