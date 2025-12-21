رحلة الموت من أجل يومية 100 جنيه.. تفاصيل مؤلمة في تفحم 7 ضحايا على الإقليمي

روى عدد من أهالي وجيران ضحايا حريق سيارة سوزوكي على الطريق الاقليمي في اتجاه الواحات تفاصيل مؤلمة في الحادث الذي أودى بحياة 7 بينهم 5 صغار تفحمت جثامينهم.

و كشف جيران ضحايا حادث الطريق الإقليمي أن المتوفين في الحادث 7 بينهم 5 صغار لا تتجاوز أعمارهم 15 عامًا، لقوا مصرعهم خلال عودتهم من العمل، يوم الخميس الماضي، موضحين أن الضحايا جميعهم من قرية معصرة صاوي التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم.

وذكر أحدهم إن الأطفال كانوا يعملون في جمع المحاصيل الزراعية، ويخرجون يوميًا من منازلهم في تمام الساعة الثانية فجرًا، ليستقلوا سيارة لمسافة تتجاوز 130 كيلومترًا، ويستغرقون قرابة 3 ساعات في السفر، مقابل يومية لا تتعدى 100 جنيه، قبل أن يعودوا إلى منازلهم في الخامسة مساءً.

وأوضح أن السيارة التي كانت تقلهم من نوع سوزوكي لا تتحمل أكثر من 7 ركاب، إلا أنها كانت تقل ما يزيد على 12 شخصًا.

وأضاف قائلًا: العربية عملت 3 أو 4 قلبات، وبعدها اشتعلت فيها النيران بشكل كامل، ما أسفر عن تفحم 7 جثث بالكامل في موقع الحادث، بينما نجا 7 آخرون، من بينهم طفل وصلت نسبة الحروق لديه إلى 75%.

وأشار إلى أن شدة الحريق تسببت في صعوبة التعرف على بعض الجثامين، مؤكدًا أن عددا منها لا يزال داخل المشرحة، ولم يتمكن أهلهم من التعرف عليهم حتى الآن، و تم تحرير محضرا بالواقعة في قسم شرطة الشيخ زايد حمل رقم 5664 لسنة 2025.

