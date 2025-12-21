قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

السيارة عقب الحادث
السيارة عقب الحادث
ندى سويفى

شهدت منطقة ترسا – الطالبية بمحافظة الجيزة حادثًا مروعًا، بعد ما سقطت سيارة نقل ثقيل من أعلى الطريق الدائري، ما أسفر عن اندلاع حريق كبير ووفاة السائق وتفحم جثمانه، إلى جانب وقوع خسائر مادية جسيمة وظهور كثافات مرورية.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق أسفل الطريق الدائري بمنطقة ترسا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وبإجراء التحريات والمعاينة الأولية، تبين أن عجلة القيادة اختلت من يد السائق، ما أدى إلى انحراف السيارة عن مسارها وسقوطها من أعلى الطريق الدائري، حيث تهشم سور الكوبري واصطدمت السيارة بـ ثلاث سيارات ملاكي، قبل أن ترتطم بـ مقهى أسفل عقار سكني، ما أدى إلى اندلاع النيران وامتدادها إلى محل مجاور وجزء من العقار.

وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة في الحال، بينما دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى باقي العقار. كما استعانت مديرية أمن الجيزة بلودر لرفع السيارة النقل وإزالة آثار الحادث.

وتسبب الحادث في ظهور كثافات مرورية كبيرة للقادمين من الطالبية وترسا في اتجاه المريوطية، حيث انتقلت الخدمات المرورية إلى المكان، وجرى رفع الحطام وإعادة تسيير الحركة المرورية تدريجيًا.

وتم نقل جثمان السائق إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة المختصة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث.

