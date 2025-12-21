قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التصريح بدفن جثة ممرضة لقيت مصرعها أسفل قطار بالقليوبية
حكم نهائي.. تأييد حبس هدير عبد الرازق سنة بتهمة دهس عامل
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق
وزير الخارجية: نعول على ترامب لوقف انتهاكات إسرائيل وندعو للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
صناعة الملابس تحذر من البالة: تهديد للمصانع المحلية ومخاطر صحية على المستهلك
إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بـحكم القضاء الإداري.. غدا
كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
90 % من المحال العامة غير مرخصة.. برلماني يعلن مفاجأة ويطالب رد التنمية المحلية
وزير الخارجية: استقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي والمائي
تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة
محمد صلاح يبحث عن إنجاز في بطولة الأمم الأفريقية بالمغرب
حوادث

كنت بسيبه عادي.. اعترافات مثيرة لقا.تلة نجلها بالمعصرة أمام النيابة |خاص

اعترافات مثيرة لقاتلة نجلها بالمعصرة أمام النيابة
اعترافات مثيرة لقاتلة نجلها بالمعصرة أمام النيابة
إسلام دياب

يواصل موقع صدى البلد نشر نص تحقيقات النيابة العامة مع أم تُدعى «شادية.م .ج»، لاتهامها بقتل نجلها بالمعصرة، بدافع تربيته.

وجاء نص التحقيقات مع الأم المتهمة، كالتالي: 

س: ماهي درجة التفاوت في رعايتك لكلا من كريمتك ونجلك المتوفى إلى رحمة مولاه محمد أحمد؟

ج: أنا متعلقة ببنتي أكثر عشان هي رضيعة ومش بتفارقني لكن ابني الله يرحمه كنت بسيبه عادي.   

س: ما هي وجهتك لنجلك المتوفي الي رحمة مولاه اثناء تعديك عليه؟

ج: كان تحت رجلي بالضبط نايم على الأرض.

س: وما هو مضوع تلك الوسادة من الحائط تحديداً والمسافة التي تفصل بينهم؟

ج: المخدة كانت جنب الحيطة لازقه فيها على الأرض

س: ولما قصدتي تحديداً ذلك الموضع وتعمدت القاء نجلك صوبه؟

ج: عشان انا برميه على المخدة عشان مبتعورش بس مكنتش بأخذ بالي من الحيطة

س: وهل من ثمة إصابات لحقت به في تلك المرة أثناء تعديك عليه؟

ج: لا مفيش

س: وما هي الحالة التي كان عليها نجلك المتوفي الي رحمة مولاه عقب تعديك عليه تلك المرة الأخيرة؟

ج هو كان عادي مفهوش حاجة.

س: ولما كنت تقومي بالتعدي عليه ضرباً وما هو دافعك لذلك التعدي؟

ج: انا كنت فاكرة أني كدة بربيه.

س: وما هو قصدك في مرة من مرات تعديك على نجلك المتوفي الي رحمة مولاه محمد أحمد؟

ج: كنت بأدبه وأربيه عشان مينزلش لجيرانا ويجيلي شكوى منه وعشان ميعملش حاجة غلط.

س: ومن أين لك بذلك الأسلوب المتبع في تربية نجلك؟

ج: أهلي كانوا بيعملوا معايا كده وانا صغيرة وانا بعمل زي ما اتربيت.

س: في مخيلتك كيف بمقدرة طفل في عمر نجلك تحمل ذلك النوع من الاعتداء على نحو متكرر وفقاً لما قررتي سلفاً ؟

ج: مكنش في دماغي انه ممكن يحصله حاجة.

س: وما رد فعل نجلك وقت تعديك عليه؟

ج: كان بيعيط عادي زي كل مرة ومفيش أي حاجة مختلفة

س: وهل من ثمة مظاهر تخللت تعديك على المتوفى إلى رحمة مولاه تدل علي عدم مجابهته علي تحمل ذلك التعب؟

ج: لا لو كان ظهر عليه أي حاجة تقول انه مش قادر يستحمل الضرب مكنتش هضربه

س: الم تتوقعي ذات مرة جواز وفاة نجلك محمد أحمد جراء تعديك الغاشم عليه؟

ج: لا خالص مكتش متخيلة ان ضربي ليه هيموتوا ولا يعمل فيه حاجة.

صدى البلد تحقيقات النيابة العامة تحقيقات التحقيقات قتل قتلت نجلها المعصرة

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

