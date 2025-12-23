نجاح لافت لقمة مصر الدولية للتنقل الكهربائي ‏EVs Electrify Egypt 2025‎

اختتمت قمة مصر الدولية للتنقل الكهربائي EVs Electrify Egypt 2025، فعاليات النسخة الثانية ‏التي أُقيمت خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية (EIEC)، محققة نجاحا ملحوظًا على مستوى التنظيم والحضور والمشاركة المؤسسية، بما يعكس تنامي الاهتمام بقطاع التنقل المستدام في مصر.

أُطلقت القمة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وبمشاركة عدد كبير من الوزارات والجهات الحكومية، من بينها وزارات الصناعة والنقل، والبيئة، والتموين والتجارة الداخلية، إلى جانب الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئات رقابية وتنظيمية ونقابية ومؤسسات بحثية ومنظمات شبابية ومهنية، في تأكيد واضح على تكامل الجهود الرسمية لدعم التحول نحو وسائل النقل النظيفة.

وشهدت القمة تنظيم جلسات نقاشية وندوات متخصصة تناولت مستقبل التنقل المستدام في مصر، وركزت على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتقييم جاهزية الصناعات المغذية، والتحديات المحلية والعالمية للتحول الكهربائي، إلى جانب دور النقل في جهود العمل المناخي، وأهداف خفض الانبعاثات، وفرص التعاون الدولي لدعم التحول الأخضر.

كما ناقشت الجلسات قضايا المدن الذكية، والبنية التحتية للشحن، وتوطين مكونات المركبات الكهربائية، وتطوير بطاريات أيونات الليثيوم، وأحدث الأبحاث في تصميم المحركات الكهربائية، مع إبراز فرص خلق الوظائف وتعزيز التصنيع المحلي.

وشهد المعرض المصاحب إقبالا جماهيريا لافتا للاطلاع على أحدث السيارات الكهربائية والهجينة، والحافلات والشاحنات الكهربائية، وحلول الشحن، مع إتاحة تجارب قيادة حية.

واختتمت القمة بتكريم نخبة من الإعلاميين والمؤثرين وسفراء قطاع السيارات الكهربائية تقديرا لدورهم في دعم التحول نحو التنقل المستدام وتعزيز الحضور المصري إقليميا.