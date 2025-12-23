قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: نحتاج إلى جرينلاند من أجل الأمن القومي وليس من أجل المعادن
عرض 1.4 مليون دولار .. الأهلي المصري يتحرك بقوة لضم مهاجم كونغولي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-12-2025
تفاصيل إصابة مصطفى محمد ومحمد حمدي في مباراة زيمبابوي
الأكبر في التاريخ.. ترامب يعلن بناء سفينة حربية جديدة
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق
مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر ترفض التدفق غير المشروع للسلاح والمرتزقة إلى السودان
احتفالا بالفوز على زيمبابوي.. محمد صلاح ينشر صورته مع عمر مرموش
كأس أمم أفريقيا.. أول تعليق من حسام حسن بع الفوز على زيمبابوي
ياسر إبراهيم: روح الفراعنة حسمت الفوز أمام زيمبابوي
120 دقيقة رعب.. إخماد حريق مخزن الأخشاب في المرج
التحفظ على 7 ملايين جنيه من مضبوطات تجارة النقد الأجنبي
نجاح لافت لقمة مصر الدولية للتنقل الكهربائي ‏EVs Electrify Egypt 2025‎

كريم عاطف

اختتمت قمة مصر الدولية للتنقل الكهربائي EVs Electrify Egypt 2025، فعاليات النسخة الثانية ‏التي أُقيمت خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية (EIEC)، محققة نجاحا ملحوظًا على مستوى التنظيم والحضور والمشاركة المؤسسية، بما يعكس تنامي الاهتمام بقطاع التنقل المستدام في مصر.

أُطلقت القمة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وبمشاركة عدد كبير من الوزارات والجهات الحكومية، من بينها وزارات الصناعة والنقل، والبيئة، والتموين والتجارة الداخلية، إلى جانب الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئات رقابية وتنظيمية ونقابية ومؤسسات بحثية ومنظمات شبابية ومهنية، في تأكيد واضح على تكامل الجهود الرسمية لدعم التحول نحو وسائل النقل النظيفة.

وشهدت القمة تنظيم جلسات نقاشية وندوات متخصصة تناولت مستقبل التنقل المستدام في مصر، وركزت على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتقييم جاهزية الصناعات المغذية، والتحديات المحلية والعالمية للتحول الكهربائي، إلى جانب دور النقل في جهود العمل المناخي، وأهداف خفض الانبعاثات، وفرص التعاون الدولي لدعم التحول الأخضر.

كما ناقشت الجلسات قضايا المدن الذكية، والبنية التحتية للشحن، وتوطين مكونات المركبات الكهربائية، وتطوير بطاريات أيونات الليثيوم، وأحدث الأبحاث في تصميم المحركات الكهربائية، مع إبراز فرص خلق الوظائف وتعزيز التصنيع المحلي.

وشهد المعرض المصاحب إقبالا جماهيريا لافتا للاطلاع على أحدث السيارات الكهربائية والهجينة، والحافلات والشاحنات الكهربائية، وحلول الشحن، مع إتاحة تجارب قيادة حية. 

واختتمت القمة بتكريم نخبة من الإعلاميين والمؤثرين وسفراء قطاع السيارات الكهربائية تقديرا لدورهم في دعم التحول نحو التنقل المستدام وتعزيز الحضور المصري إقليميا.  

نجاح لافت لقمة مصر الدولية للتنقل الكهربائي ‏EVs Electrify Egypt 2025‎

روبي تخطف الأنظار بفستان ملفت سعره 25 ألف جنيه

بالسعر والمواصفات.. تعرف على أحدث سيارات ‏DFSK‏ بالسوق المصري ‏

