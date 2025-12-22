أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه

سوق السيارات المستعملة في مصر يشهد انتعاشا ملحوظا في الفترة الأخيرة، بعد ‏حدوث انخفاضات في أسعار السيارات الزيرو.‏

يواجه السوق المحلي بعض التحديات مثل غياب التسعير العادل، وانتشار السيارات ‏التي تعرضت لحوادث أو بها عيوب فنية دون الإفصاح عنها، إلى جانب استخدام ‏تطبيقات إلكترونية متخصصة لمعرفة متوسط الأسعار وحالة السوق، وهو ما ساعد ‏على زيادة الوعي لدى المستهلك المصري وتقليل نسب التعرض للاحتيال.‏

وخلال السطور التالية نتعرف على ‏ أشهر ٥ سيارات مستعملة تحت ٢٥٠ الف جنيه:

1- دايو نوبيرا

تعتبر السيارة دايو نوبيرا موديلات بين 1997 و 2004 ‏خيار شائع وتوفر مساحة داخلية جيدة وراحة في القيادة، وتاتي بسعة محرك 1600 سي سي (4 سلندر)، ويولد قوة تتراوح بين 106 إلى 110 حصان حسب الموديل وسنة الصنع، وبناقل حركة يدوي (مانيوال) أو أوتوماتيك.

أما عن سعر السيارة دايو نوبيرا موديلات بين 1997 و 2004 ، فتتراوح ما بين 200 الف الى 250 الف جنيه.

2- هيونداي فيرنا

تشتهر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2012 بكونها سيارة اعتمادية وقطع غيارها متوفرة ورخيصة نسبيا، وتاتي بسعة محرك 1600 سي سي (4 سلندر - 16 صباب)، يولد قوة تصل إلى 112 حصان تقريبا، وتتوفر بخيارات مانيوال وأوتوماتيك، وتشتهر بتسارعها القوي بالنسبة لوزنها.

أما عن سعر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2012 ‏‏، فياتي بمتوسط 230 الف جنيه.

3- كيا برايد

تعتبر السيارة كيا برايد ‏ موديل 2001، من أرخص الخيارات المتاحة، فهي سيارة صغيرة الحجم واقتصادية في استهلاك الوقود، فتاتي بسعة محرك 1300 سي سي، يولد قوة تقارب 73 إلى 88 حصان اعتماداً على الحالة والموديل (هاتشباك أو سيدان)، ويتوفر منها مانيوال وأوتوماتيك.

أما عن سعر السيارة كيا برايد ‏ موديل 2001‏‏‏، فياتي بمتوسط 200 الف جنيه.‏

4- بي واي دي F3

توفر السيارة بي واي دي ‏F3‎ موديل 2014، قيمة جيدة مقابل السعر وتصميم سيدان عصري، وتاتي بسعة محرك 1600 سي سي، يولد قوة تصل إلى حوالي 108 حصان، ومتاح بناقل حركة يدوي، وتعد من أكثر السيارات الصينية انتشارا لاعتماد محركها على تصميمات يابانية مجربة.

أما عن السيارة بي واي دي ‏F3‎‏ موديل 2014‏‏، فياتي بمتوسط 210 الف جنيه.‏

‏5- سوزوكي ألتو ‏

تتميز السيارة سوزوكي ألتو ‏موديل 2013، بحجمها المدمج المناسب للمدن ‏واقتصاديتها العالية، وتاتي بسعة محرك 800 سي سي (3 سلندر)، يولد قوة ‏متواضعة تبلغ حوالي 48 حصان، فالمحرك مصمم للتوفير الأقصى في استهلاك ‏الوقود وهو مناسب جدا للمشاوير داخل المدن المزدحمة.‏

أما عن سعر السيارة سوزوكي ألتو ‏موديل 2013‏، فياتي بمتوسط 240 الف جنيه.‏