تعرف على مواصفات ألفا روميو جيوليا كوادريفوليو كوليتسيوني

تقدم ألفا روميو طرازي جيوليا كوادريفوليو كوليتسيوني وستلفيو كوادريفوليو كوليتسيوني كإصدارين محدودين جرى ابتكارهما للاحتفاء بشعار كوادريفوليو الأسطوري، الرمز الذي يجسد أكثر من قرن من التميز التقني وروح الانتصار في عالم رياضة المحركات والسيارات عالية الأداء، هذا الشعار لم يكن يوما مجرد علامة تصميمية، بل أصبح هوية كاملة تعبر عن أقصى ما يمكن أن تقدمه ألفا روميو من شغف وقوة.

تعود قصة كوادريفوليو إلى عام 1923، عندما حقق السائق أوجو سيفوتشي فوزا تاريخيا في سباق تارجا فلوريو على متن سيارة Alfa Romeo RL التي حملت شعار البرسيم رباعي الأوراق، ومنذ تلك اللحظة تحول الرمز إلى أيقونة لا توضع إلا على أقوى سيارات العلامة وأكثرها ارتباطا بالحلبات، ومع إطلاق Giulia Ti Super عام 1963، انتقل الشعار من عالم السباقات إلى الطرقات العامة، ليصبح توقيعا مميزا لنسخ الأداء العالي وبداية حقبة جديدة من الروح الرياضية الإيطالية النبيلة.

تتوفر نسخ Collezione بعدد 63 سيارة فقط للأسواق العالمية، تشمل أوروبا والمملكة المتحدة والشرق الأوسط وإفريقيا والصين واليابان، ما يمنح هذه الإصدارات قيمة خاصة لهواة الاقتناء، ويتم تطوير جيوليا وستلفيو كوادريفوليو كوليتسيوني داخل مصنع كاسينو الإيطالي، حيث تمتزج الحرفية اليدوية العريقة بأحدث تقنيات التصنيع، ليحصل كل طراز على شخصية فريدة تنعكس في أدق التفاصيل.

من الخارج، تفرض السيارة حضورها من النظرة الأولى بفضل اللونين الحصريين Rosso Collezione Giulia وRosso Collezione Stelvio، وهما إعادة تفسير معاصرة للون Rosso Villa d’Este المستوحى من 33 Stradale، هذا الأحمر العميق الذي تغير عبر تاريخ ألفا روميو من درجات كلاسيكية إلى تشطيبات أكثر فخامة، يظهر هنا بطابع مختلف في كل طراز، إذ تميل جيوليا إلى درجة داكنة أقرب للأسود تعكس طبيعتها الرياضية المتطرفة، بينما تأتي ستلفيو بقراءة أكثر إشراقا تناسب شخصية SUV قوية متعددة الاستخدامات، مع الحفاظ على الجوهر ذاته.

في المقصورة، يبرز الطابع الحصري بوضوح من خلال التابلوه المغلف بالجلد مع خياطة حمراء تضفي إحساسا دافئا وفاخرا، إلى جانب المقاعد الجلدية والكانتارا المرقمة من 1 من 63 Collezione، لتؤكد على ندرة كل نسخة، كما تأتي السيارة مزودة بمقاعد Sparco بهيكل من ألياف الكربون، مع بطانات أبواب ومسند ذراع أوسط مكسوين بالجلد، ما يعزز الإحساس بأنك داخل سيارة صممت بعناية لهواة القيادة الحقيقيين.

تحت غطاء المحرك، ينبض محرك V6 بسعة 2.9 لتر يولد قوة 520 حصانا، ليجسد خلاصة الإرث الرياضي لألفا روميو ويمنح السائق تجربة قيادة مباشرة ومتصلة، ويكتمل الأداء الرياضي بصوت مميز من نظام العادم Akrapovič المتوافر قياسيا، إلى جانب حضور واسع لألياف الكربون في الشعار الأمامي وأغطية المرايا والكونسول الوسطي والتابلوه، فضلا عن السقف الكربوني المكشوف الذي يعزز الطابع التقني الجريء، كما زودت السيارة بنظام مكابح سيراميكي كربوني قياسي يوفر أداء كبح استثنائيا ولمسة جمالية راقية مع كاليبر يحمل شعار ألفا روميو الأحمر.