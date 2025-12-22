قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسيرات تابعة للدعم السريع تستهدف مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
سر خوض الأهلي مباراة غزل المحلة في كأس العاصمة بالناشئين
محمد المهندس رئيسا لغرفة الصناعات الهندسية و العايدي وداوود وكيلين
النيابة العامة: أعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ليس لديهم خبرة أو دراية
خضوع نيمار دا سيلفا لجراحة عاجلة في سانتوس
الفضة تسجل مستويات تاريخية غير مسبوقة والأوقية عند 70 دولارا
أحمد أبو مسلم: صلاح صاحب عقلية احترافية.. ويضع كامل تركيزه مع مصر في أمم أفريقيا
بعد تداول منشورات عن تحر.ش عامل أسانسير بسوهاج.. الأمن ينفي تلقي أي بلاغات
مفاجأة.. إحالة رئيس إدارة اتحاد السباحة وآخرين للجنايات في وفاة السباح يوسف
حكم استخدام حقن البوتكس للتداوي.. الإفتاء توضح متى يكون جائزا شرعا
النيابة العامة تأمر بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك للمحاكمة الجنائية العاجلة
النيابة العامة تأمر بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد للمحاكمة الجنائية العاجلة يوم الخميس ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥
بالصور

تعرف على مواصفات ألفا روميو جيوليا كوادريفوليو كوليتسيوني

كريم عاطف

تقدم ألفا روميو طرازي جيوليا كوادريفوليو كوليتسيوني وستلفيو كوادريفوليو كوليتسيوني كإصدارين محدودين جرى ابتكارهما للاحتفاء بشعار كوادريفوليو الأسطوري، الرمز الذي يجسد أكثر من قرن من التميز التقني وروح الانتصار في عالم رياضة المحركات والسيارات عالية الأداء، هذا الشعار لم يكن يوما مجرد علامة تصميمية، بل أصبح هوية كاملة تعبر عن أقصى ما يمكن أن تقدمه ألفا روميو من شغف وقوة.

تعود قصة كوادريفوليو إلى عام 1923، عندما حقق السائق أوجو سيفوتشي فوزا تاريخيا في سباق تارجا فلوريو على متن سيارة Alfa Romeo RL التي حملت شعار البرسيم رباعي الأوراق، ومنذ تلك اللحظة تحول الرمز إلى أيقونة لا توضع إلا على أقوى سيارات العلامة وأكثرها ارتباطا بالحلبات، ومع إطلاق Giulia Ti Super عام 1963، انتقل الشعار من عالم السباقات إلى الطرقات العامة، ليصبح توقيعا مميزا لنسخ الأداء العالي وبداية حقبة جديدة من الروح الرياضية الإيطالية النبيلة.

تتوفر نسخ Collezione بعدد 63 سيارة فقط للأسواق العالمية، تشمل أوروبا والمملكة المتحدة والشرق الأوسط وإفريقيا والصين واليابان، ما يمنح هذه الإصدارات قيمة خاصة لهواة الاقتناء، ويتم تطوير جيوليا وستلفيو كوادريفوليو كوليتسيوني داخل مصنع كاسينو الإيطالي، حيث تمتزج الحرفية اليدوية العريقة بأحدث تقنيات التصنيع، ليحصل كل طراز على شخصية فريدة تنعكس في أدق التفاصيل.

من الخارج، تفرض السيارة حضورها من النظرة الأولى بفضل اللونين الحصريين Rosso Collezione Giulia وRosso Collezione Stelvio، وهما إعادة تفسير معاصرة للون Rosso Villa d’Este المستوحى من 33 Stradale، هذا الأحمر العميق الذي تغير عبر تاريخ ألفا روميو من درجات كلاسيكية إلى تشطيبات أكثر فخامة، يظهر هنا بطابع مختلف في كل طراز، إذ تميل جيوليا إلى درجة داكنة أقرب للأسود تعكس طبيعتها الرياضية المتطرفة، بينما تأتي ستلفيو بقراءة أكثر إشراقا تناسب شخصية SUV قوية متعددة الاستخدامات، مع الحفاظ على الجوهر ذاته.

في المقصورة، يبرز الطابع الحصري بوضوح من خلال التابلوه المغلف بالجلد مع خياطة حمراء تضفي إحساسا دافئا وفاخرا، إلى جانب المقاعد الجلدية والكانتارا المرقمة من 1 من 63 Collezione، لتؤكد على ندرة كل نسخة، كما تأتي السيارة مزودة بمقاعد Sparco بهيكل من ألياف الكربون، مع بطانات أبواب ومسند ذراع أوسط مكسوين بالجلد، ما يعزز الإحساس بأنك داخل سيارة صممت بعناية لهواة القيادة الحقيقيين.

تحت غطاء المحرك، ينبض محرك V6 بسعة 2.9 لتر يولد قوة 520 حصانا، ليجسد خلاصة الإرث الرياضي لألفا روميو ويمنح السائق تجربة قيادة مباشرة ومتصلة، ويكتمل الأداء الرياضي بصوت مميز من نظام العادم Akrapovič المتوافر قياسيا، إلى جانب حضور واسع لألياف الكربون في الشعار الأمامي وأغطية المرايا والكونسول الوسطي والتابلوه، فضلا عن السقف الكربوني المكشوف الذي يعزز الطابع التقني الجريء، كما زودت السيارة بنظام مكابح سيراميكي كربوني قياسي يوفر أداء كبح استثنائيا ولمسة جمالية راقية مع كاليبر يحمل شعار ألفا روميو الأحمر.

احتفالية رأس السنة على مسرح البالون تضم نوستاليجيا 80-90 وفرقة رضا والفرقة القومية وأنغام الشباب

من عروض الأزياء إلى غرفة العمليات..أنوك ياي تكشف عن مرضها وتخضع لجراحة دقيقة

دينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم "طلقني"

فيديو

طبيبة التجميل المزيفة

أجهزة وفيلر بدون ترخيص.. تفاصيل ضبط طبيبة تجميل مزيفة وعلاقتها بالمشاهير

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

