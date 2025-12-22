قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد انطلاقها أمس.. تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة أمم أفريقيا
نجل مسن المترو: الفيديو المتداول لا يعكس الحقيقة الكاملة لواقعة.. خاص
في ساحة الطيب .. الأزهر ينجح في إخماد فتنة ثأرية بالصعيد بين عائلتين بقنا
المصري يعبر دكرنس برباعية في كأس مصر
شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد
مدبولي يبحث مع السفير الإماراتي إقامة المزيد من الشراكات المثمرة
تحرك حكومي رسمي لجعل الإسكندرية أول مدينة ذكية في مصر
مستشار إسرائيلي: شخص واحد في مكتب نتنياهو قادر على كشف كل شيء
خلي بالك عشان ميترفعش .. تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة
محافظة القدس: 456 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال
إصابة شخصين إثر إندلاع حريق في مصنع للبصل ببني سويف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار هوندا أكورد 2026 هايبرد في السعودية

هوندا أكورد موديل 2026
هوندا أكورد موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة هوندا عن طرازها الجديد هوندا أكورد هايبرد موديل 2026، وتنتمي أكورد لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم أنيق وعصري وبتحديثات عصرية .

هوندا أكورد موديل 2026

محرك هوندا أكورد موديل 2026

تستمد سيارة هوندا أكورد موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 192 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.7 ثانية .

هوندا أكورد موديل 2026

وتحصل سيارة هوندا أكورد موديل 2026 علي قوتها من محرك اخر سعة 2000 سي سي، وتخرج قوة 204 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.3 ثانية .

مواصفات هوندا أكورد موديل 2026

هوندا أكورد موديل 2026

زودت سيارة هوندا أكورد موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، فتحات تهوية خلفها زخارف معدنية جذابة تمتد بعرض الطبلون، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 10.2 بوصة، وبها شاشة معلومات وترفيه مقاس 9 بوصه، وبها شاشة مقاس 12.3 بوصة، وبها آبل كاربلاي، وبها أندرويد أوتو لاسلكي، وبها شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، وبها شاشة عرض شفافة على الزجاج الأمامي مقاس 6 بوصه، وبها نظام ملاحة دون تشتيت السائق.

هوندا أكورد موديل 2026

وسائل الأمان بـ هوندا أكورد موديل 2026

تحتوي سيارة هوندا أكورد موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الكبح التلقائي لمنع الاصطدام، ونظام التحذير عند مغادرة المسار مع المساعدة في الحفاظ على المسار، وبها نظام تثبيت السرعة التكيفي الذي يعمل ببراعة في الزحام المروري، وبها نظام التعرف على إشارات المرور وتنبيه السائق بها.

أسعار هوندا أكورد موديل 2026

هوندا أكورد موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هوندا أكورد موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 131 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة هوندا أكورد موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 146 ألف ريال سعودي .

هوندا أكورد موديل 2026 أكورد موديل 2026 هوندا أكورد هايبرد موديل 2026 أكورد هايبرد موديل 2026 محرك هوندا أكورد أسعار هوندا أكورد موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

الزمالك

إدارة الزمالك تقرر رحيل لاعب الفريق

سيف زاهر

اتحاد بيراميدز.. سيف زاهر يدعو لدمج الأندية

ترشيحاتنا

منتخب مصر

لاعب جنوب أفريقيا السابق: مصر دائمًا ضمن المرشحين للتتويج بلقب أمم أفريقيا

غزة

إسرائيل لم تتوقف عن إطلاق القذائف نحو غزة.. تفاصيل

الكهرباء

متحدث الكهرباء: 18% نسبة فاقد التيار منها 7% فقد فني والباقي سرقات

بالصور

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق .. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض
إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض
إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض

فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وحدة السكان بالشرقية تنظم 74 ندوة لتعزيز توعية المواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تتقدم ببلاغ رسمي ضد عرافة شهيرة اتهمتها بعمل سحر لـ تامر حسني

صحي لقى والده بيدعيله

"يا بختك بأبوك يا محمد".. صحي لقى والده بيدعيله بعد صلاة الفجر بالخير كله

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد