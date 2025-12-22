أسعار هوندا أكورد 2026 هايبرد في السعودية

كشفت شركة هوندا عن طرازها الجديد هوندا أكورد هايبرد موديل 2026، وتنتمي أكورد لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم أنيق وعصري وبتحديثات عصرية .

محرك هوندا أكورد موديل 2026

تستمد سيارة هوندا أكورد موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 192 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.7 ثانية .

وتحصل سيارة هوندا أكورد موديل 2026 علي قوتها من محرك اخر سعة 2000 سي سي، وتخرج قوة 204 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.3 ثانية .

مواصفات هوندا أكورد موديل 2026

زودت سيارة هوندا أكورد موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، فتحات تهوية خلفها زخارف معدنية جذابة تمتد بعرض الطبلون، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 10.2 بوصة، وبها شاشة معلومات وترفيه مقاس 9 بوصه، وبها شاشة مقاس 12.3 بوصة، وبها آبل كاربلاي، وبها أندرويد أوتو لاسلكي، وبها شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، وبها شاشة عرض شفافة على الزجاج الأمامي مقاس 6 بوصه، وبها نظام ملاحة دون تشتيت السائق.

وسائل الأمان بـ هوندا أكورد موديل 2026

تحتوي سيارة هوندا أكورد موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الكبح التلقائي لمنع الاصطدام، ونظام التحذير عند مغادرة المسار مع المساعدة في الحفاظ على المسار، وبها نظام تثبيت السرعة التكيفي الذي يعمل ببراعة في الزحام المروري، وبها نظام التعرف على إشارات المرور وتنبيه السائق بها.

أسعار هوندا أكورد موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هوندا أكورد موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 131 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة هوندا أكورد موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 146 ألف ريال سعودي .