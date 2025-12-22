قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرك مصري جاد لحماية الإرث الإعلامي والفني والثقافي
وزير الخارجية: أهمية محورية للإعلام الوطني في صياغة خطاب مسؤول يعكس ثوابت الدولة
الأهلي يوافق على رحيل أحمد نبيل كوكا ب200 ألف دولار الميركاتو الشتوي
مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان.. صور
تأجيل استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين لجلسة 15فبراير
نادين الراسي تعلن ارتباطها من رجل خارج الوسط الفني
بسبب خطوبة كروان مشاكل وابنة أخيه.. القصة الكاملة لخلاف عدوية شعبان عبد الرحيم مع أشقائه
إيران تعلن إجراء تجارب صاروخية في مختلف أنحاء البلاد
إسرائيليون يخترقون الحدود ويدخلون الأراضي السورية في الجولان
غضب واسع بعد استبعاد لجنة التحكيم من إعلان جوائز قرطاج.. ويسري نصر الله يصف ما حدث بـ«الفضيحة»
نهاية ذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها واعتديا عليها.. ما القصة؟
قفزة جديدة جنونية .. سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم
تكنولوجيا وسيارات

فيراري أمالفي 2026 تظهر لأول مرة

فيراري أمالفي موديل 2026
فيراري أمالفي موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة فيراري عن طرازها الجديد فيراري أمالفي موديل 2026، وتنتمي أمالفي لفئة السيارات السوبر كار الفاخرة، وتمتلك تصميم عصري وأنيق .

فيراري أمالفي موديل 2026

محرك فيراري أمالفي موديل 2026

تستمد سيارة فيراري أمالفي موديل 2026 قوتها من محرك 8 سلندر سعة 3900 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 640 حصان، وتنتج عزم دوران يصل إلي 760 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 303 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 320 كم/ساعة .

فيراري أمالفي موديل 2026

مواصفات فيراري أمالفي موديل 2026

زودت سيارة فيراري أمالفي موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مقدمة جديدة "أنف القرش"، وجناح خلفي نشط لتحسين الديناميكا الهوائية، ونظام مكابح متقدم "Brake-by-Wire"، وبها نظام ABS Evo، وبها نظام التحكم الجانبي بالانزلاق Side Slip Control 6.1 المستعار من طراز 296 GTB.

فيراري أمالفي موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة فيراري أمالفي موديل 2026 بها، أزرار مادية تقليدية، وبها شاشات رقمية حديثة في بيئة فاخرة من الجلد وألياف الكربون، وبها إطارات مطورة بالتعاون مع شركاء تقنيين من ضمنها، بريدجستون بوتينزا سبورت، وبيريللي بي زيرو.

تاريخ شركة فيراري في صناعة السيارات

بدأ إنزو فيراري مسيرته بتأسيس فريق سباقات سكوديريا فيراري بالتعاون مع ألفا روميو، وتصنيع سيارات سباق مخصصة، وفي عام 1947 ظهرت أول سيارة تحمل اسم فيراري (125 S) من مصنع مارانيلo .

فيراري أمالفي موديل 2026

ومن عام 1950 حتي عام 1960 كانت فترة ازدهار فيراري في سباقات الفورمولا 1 وسباقات التحمل، وتأسيس سمعتها كأفضل مصنع للسيارات الرياضية، مع ملكية خاصة في أغلبها.

فيراري أمالفي موديل 2026

وفي عام 1969 استحوذت مجموعة فيات على حصة 50% من الشركة لمساعدتها على النمو وتجاوز الصعوبات المالية، مع الحفاظ على استقلالية فيراري.

فيراري أمالفي موديل 2026

وتوفي إنزو فيراري، وتولي لوكا دي مونتيزيمولو مسؤولية قيادة الشركة وتحويلها لعلامة تجارية فاخرة عالمية.

وفي عام 2016 انفصلت فيراري رسميًا عن فيات كرايسلر (FCA)، وتم إدراجها كـ شركة مساهمة عامة، وذلك عزز مكانتها كعلامة تجارية فاخرة مستقلة. 

السيارات السوبر كار فيراري أمالفي موديل 2026 محرك فيراري أمالفي مواصفات فيراري أمالفي صناعة السيارات

