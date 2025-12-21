سوق المستعمل.. رينو لوجان سيدان سعرها 350 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، ما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافرت تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، رينو لوجان موديل 2016، وتنتمي لوجان لفئة السيارات السيدان .

مواصفات رينو لوجان موديل 2016 الخارجية

تمتلك سيارة رينو لوجان موديل 2016 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة رينو ، وتم تثبيت شعار شركة رينو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك رينو لوجان موديل 2016

تحصل سيارة رينو لوجان موديل 2016 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 151 ألف/كم، وتباع السيارة باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة رينو لوجان موديل 2016 الداخلية

زودت مقصورة رينو لوجان موديل 2016 الداخلية بالعديد من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها درج تخزين أمامي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها مسند ذراع امامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض أبواب داخلية للتحكم في الفتح والغلق بسهولة، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية، وبها حوامل أكواب .

سعر رينو لوجان موديل 2016

يبلغ سعر سيارة رينو لوجان موديل 2016 في سوق السيارات المصري للمستعمل 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب عليك اصطحاب فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة .