قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة
سموتريتش: لن نسمح بقيام دولة فلسطينية وسنواصل تعزيز الاستيطان
محافظة القدس: أكثر من 600 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم
دعاء أول يوم في رجب للميت.. بالرحمة والمغفرة
اللجنة الفنية كانت مليانة مُجاملات.. شوبير ينتقد أداء اتحاد الكرة
بابا نويل البلجيكي يفاجئ السائحين بمطار الغردقة بهدايا رأس السنة
الضرائب: صدور استدراك للتعليمات الصادرة بشأن المعاملة الضريبية
فضل شهر رجب.. اعرف أهم أسمائه وأعماله ودعائه المستجاب في النصف الأول
شروط ميسرة.. كيفية ترخيص وحدات بيع الطعام والمشروبات المتنقلة
خبير : المنقولات الزوجية عرف اجتماعي لتنظيم العلاقة وليست قانونًا
أسما شريف منير تخطف الأنظار بالحجاب والاحتشام
فريد من نوعه.. خبير أثري يكشف أهمية اكتشاف مقبرة الملك تحتمس الثاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سوق المستعمل.. رينو لوجان سيدان سعرها 350 ألف جنيه

رينو لوجان موديل 2016
رينو لوجان موديل 2016
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، ما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

رينو لوجان موديل 2016

وتوافرت تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، رينو لوجان موديل 2016، وتنتمي لوجان لفئة السيارات السيدان .

مواصفات رينو لوجان موديل 2016 الخارجية

رينو لوجان موديل 2016

تمتلك سيارة رينو لوجان موديل 2016 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة رينو ، وتم تثبيت شعار شركة رينو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك رينو لوجان موديل 2016

رينو لوجان موديل 2016

تحصل سيارة رينو لوجان موديل 2016 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 151 ألف/كم، وتباع السيارة باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة رينو لوجان موديل 2016 الداخلية

رينو لوجان موديل 2016

زودت مقصورة رينو لوجان موديل 2016 الداخلية بالعديد من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها درج تخزين أمامي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها مسند ذراع امامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض أبواب داخلية للتحكم في الفتح والغلق بسهولة، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية، وبها حوامل أكواب .

سعر رينو لوجان موديل 2016

يبلغ سعر سيارة رينو لوجان موديل 2016 في سوق السيارات المصري للمستعمل 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو لوجان موديل 2016

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب عليك اصطحاب فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات المستعملة السيارات السيدان مواصفات رينو لوجان لوجان موديل 2016 محرك رينو لوجان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كبدة البرنس

من خلاف عائلي إلى قضية رأي عام| تفاصيل إشعال شقيق ناصر البرنس النار في نفسه.. أصدقاء وشهود يكشفون

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 21-12-2025

الاتحاد المصري لكرة القدم

حل اللجنة الفنية في اتحاد الكرة بالكامل وتعيين حسن شحاتة مستشارًا فنيًا.. «شوبير» يكشف التفاصيل

سعر الدولار اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025

ترشيحاتنا

معرض الف وجه ووجه

افتتاح معرض "ألف وجه ووجه” لأحمد رجب صقر .. 24 ديسمبر

محمد امام

شوارع القاهرة تتحول لمسرح استقبال لـ محمد إمام.. الأطفال يرددون "مين الكينج؟"

سمية الالفي

نعم الأخت الكبيرة.. فريدة سيف النصر تودع سمية الألفي

بالصور

أسما شريف منير تخطف الأنظار بالحجاب والاحتشام

اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاكاو

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو
طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو
طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل
طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل
طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

قصير بشراشيب.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد