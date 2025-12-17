قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باقي 13 يومًا .. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
دعاء مُجرّب لجلب الرزق بسرعة البرق مكرّر 100 مرة .. اغتنمه بـ 5 كلمات
المتعة الحرام.. تفاصيل حبس سيدة تدير ناديًا صحيًا لممارسة الرذيلة بالتجمع
انتقادات وتحذيرات.. حسن مصطفى: غياب صلاح ومرموش كشف حلولًا جديدة قبل أمم أفريقيا
أقل سعر صرف لـ الدولار الآن في البنوك
بعد زواج دام 8 سنوات .. مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته
هل صلاة الفجر قبل الشروق تعتبر في وقتها الصحيح وتحسب فجرًا أم صبحًا؟.. أمين الفتوى يُجيب
حمادة صدقي: أداء منتخب مصر أمام نيجيريا مُطمئن.. وإمام عاشور يصنع الفارق
فنزويلا: الحصار الأمريكي لسفن النفط «غير عقلاني» و«تهديد بشع»
شادي محمد: حسام حسن قدّم مباراة فنية كبيرة أمام نيجيريا.. وكلنا في ضهر منتخب مصر
حالة من الترقب.. أسعار الذهب الآن في مصر
كيف نصلي سنة صلاة الظهر القبلية وكم ركعة؟.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| أوبل أسترا الهاتشباك الجديدة

أوبل أسترا الهاتشباك الجديدة
أوبل أسترا الهاتشباك الجديدة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة أوبل عن طرازها الجديد المحدث أوبل أسترا، وتنتمي أسترا لفئة السيارات الهاتشباك الرياضية ، وتظهر أوبل أسترا بتحديث منتصف العمر بعد 4 سنوات من إطلاق الجيل السادس والذي أُطلق عام 2021.

 أوبل أسترا الهاتشباك الجديدة 

واعتمد وقتها على منصات ستيلانتس للمرة الأولى، و تنافس الكثير من الإصدارات من ضمنها، فولكس فاجن جولف، وبيجو 308، وتويوتا كورولا، وهيونداي آي 30 .

مواصفات أوبل أسترا الهاتشباك

تظهر سيارة أوبل أسترا الهاتشباك الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، شبكة أوبل فيزور التي تضم إضاءة ليد أعرض تحيط بشعار أوبل المضيء وتشكل هذه العناصر معًا ما تطلق عليه الشركة اسم أوبل كومباس، وبها صداد أمامي معاد التصميم يتضمن لمسات باللون الأسود اللامع بين فتحات التهوية، وبها عجلات جديدة مقاس 18 بوصه تمنح السيارة مظهر أكثر حداثة.

 أوبل أسترا الهاتشباك الجديدة 

أوبل أسترا الهاتشباك الجديدة  بها، مقاعد إنتيلي-سيتس مصممة وفق معايير هندسية مريحة والتي كانت حكرًا على الفئات الأعلى سابقًا وأصبحت الآن قياسية في جميع الطرازات، وبها مقاعد بكسوة بمادة معاد تدويرها وقابلة لإعادة التدوير تدعى ري نيو نت، وبها تدفئة متعددة المراحل، ووظائف تدليك وذاكرة، وبها شاشة مقاس 10 بوصه .

محرك أوبل أسترا الهاتشباك الجديدة

تستمد سيارة أوبل أسترا الهاتشباك الجديدة قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 129 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

 أوبل أسترا الهاتشباك الجديدة 

ويوجد بـ سيارة أوبل أسترا الهاتشباك الجديدة محرك اخر هجين سعة  1200 سي سي ، وتنتج قوة 143 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك وبها بطارية سعة 58 كيلوواط/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويمكنها قطع مسافة 454 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

تاريخ شركة أوبل في صناعة السيارات 

 أوبل أسترا الهاتشباك الجديدة 

تأسست أوبل عام 1862 في ألمانيا كـ شركة لماكينات الخياطة والدراجات، وبدأت رحلتها في صناعة السيارات عام 1899 وانتجت سيارة "لوتزمان"، لتصبح رائدة في أوروبا وتباع لـ جنرال موتورز عام 1929، وتظل تحت ملكيتها حتى عام 2017، لتنتقل بعدها إلى مجموعة PSA ثم ستيلانتيس .

السيارات الهاتشباك الرياضية السيارات الهاتشباك الجيل السادس أوبل أسترا الهاتشباك هيونداي آي 30 تويوتا كورولا بيجو 308 محرك أوبل أسترا الهاتشباك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

الايجار القديم

معاش 3500 وإيجار 5000 جنيه.. نواب يطالبون بإعادة النظر في تصنيفات الإيجار القديم

توروب

ييس توروب يطلب رحيل مهاجم الأهلي في يناير.. والأهلي يحاول تسويقه

موعد صرف معاشات يناير 2026 بعد قرار رفع الحد الأدنى

موعد صرف معاشات يناير 2026 بعد قرار رفع الحد الأدنى

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026

جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ..شوف جدولك

وزارة الداخلية

الداخلية تحذر مروجى الشائعات المشككة فى نتائج القبول بأكاديمية الشرطة

دونالد ترامب

بينها فلسطين وسوريا .. ترامب يوسّع عدد حظر دخول الدول الولايات المتحدة

ترشيحاتنا

مركز الأزهر العالمي للفتوى

الضويني يستقبل وفد الدفعة 55 لكلية الدفاع الوطني بمركز الأزهر للفتوى

الشيخ أحمد النور محمد الحلو

مفتي تشاد: مصر صاحبة الدور الريادي في مجال الدعوة والفتوى

مستشار الرئيس الفلسطيني:

مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تفرض حصارًا كاملًا على غزة وتمنع مرور الغذاء والوقود

بالصور

طريقة عمل التيراميسيو في المنزل .. حلوى إيطالي بالقهوة

طريقة عمل حلوى التيراميسيو
طريقة عمل حلوى التيراميسيو
طريقة عمل حلوى التيراميسيو

تنظيم المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات.. خطة ذكية لمُراجعة المنهج بدون توتر

خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات
خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات
خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات

طريقة عمل حمص الشام «الحلبسة» في المنزل.. زى عربات الشارع

طريقة عمل حمص الشام
طريقة عمل حمص الشام
طريقة عمل حمص الشام

ارتفاع حرارة الجسم وتأثيرها على وظائف الجسد.. مخاطر غير متوقعة لـ«السخونية»

تأثير ارتفاع حرارة الجسم على أجهزة الجسم
تأثير ارتفاع حرارة الجسم على أجهزة الجسم
تأثير ارتفاع حرارة الجسم على أجهزة الجسم

فيديو

حادث الفنانة فاطمة محمد علي

ربنا سترها بلطفه.. فاطمة محمد علي تنجو من حادث سيارة مروع

طلاق نجل نهال عنبر

طفلان و21 سنة جواز.. طلاق المخرج حسام الحسيني نجل نهال عنبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد