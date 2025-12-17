شاهد| أوبل أسترا الهاتشباك الجديدة

أعلنت شركة أوبل عن طرازها الجديد المحدث أوبل أسترا، وتنتمي أسترا لفئة السيارات الهاتشباك الرياضية ، وتظهر أوبل أسترا بتحديث منتصف العمر بعد 4 سنوات من إطلاق الجيل السادس والذي أُطلق عام 2021.

واعتمد وقتها على منصات ستيلانتس للمرة الأولى، و تنافس الكثير من الإصدارات من ضمنها، فولكس فاجن جولف، وبيجو 308، وتويوتا كورولا، وهيونداي آي 30 .

مواصفات أوبل أسترا الهاتشباك

تظهر سيارة أوبل أسترا الهاتشباك الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، شبكة أوبل فيزور التي تضم إضاءة ليد أعرض تحيط بشعار أوبل المضيء وتشكل هذه العناصر معًا ما تطلق عليه الشركة اسم أوبل كومباس، وبها صداد أمامي معاد التصميم يتضمن لمسات باللون الأسود اللامع بين فتحات التهوية، وبها عجلات جديدة مقاس 18 بوصه تمنح السيارة مظهر أكثر حداثة.

أوبل أسترا الهاتشباك الجديدة بها، مقاعد إنتيلي-سيتس مصممة وفق معايير هندسية مريحة والتي كانت حكرًا على الفئات الأعلى سابقًا وأصبحت الآن قياسية في جميع الطرازات، وبها مقاعد بكسوة بمادة معاد تدويرها وقابلة لإعادة التدوير تدعى ري نيو نت، وبها تدفئة متعددة المراحل، ووظائف تدليك وذاكرة، وبها شاشة مقاس 10 بوصه .

محرك أوبل أسترا الهاتشباك الجديدة

تستمد سيارة أوبل أسترا الهاتشباك الجديدة قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 129 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد بـ سيارة أوبل أسترا الهاتشباك الجديدة محرك اخر هجين سعة 1200 سي سي ، وتنتج قوة 143 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك وبها بطارية سعة 58 كيلوواط/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويمكنها قطع مسافة 454 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

تاريخ شركة أوبل في صناعة السيارات

تأسست أوبل عام 1862 في ألمانيا كـ شركة لماكينات الخياطة والدراجات، وبدأت رحلتها في صناعة السيارات عام 1899 وانتجت سيارة "لوتزمان"، لتصبح رائدة في أوروبا وتباع لـ جنرال موتورز عام 1929، وتظل تحت ملكيتها حتى عام 2017، لتنتقل بعدها إلى مجموعة PSA ثم ستيلانتيس .