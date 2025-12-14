قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفرق بين إم جى 5 و شانجان ايدو بلس 2026

إبراهيم القادري

يتوافر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

جاءت تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: ام جى 5 و شانجان ايدو بلس موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ ام جى 5 موديل 2026

 ام جى 5 موديل 2026

زودت سيارة ام جى 5 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني.

محرك ام جى 5 موديل 2026

 محرك ام جى 5 موديل 2026

تستمد سيارة ام جى 5 موديل 2026 قوتها من محر ك سعة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها عزم دوران 150 نيوتن/متر، وبها قوة 120 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 12.54 ثانية .

سعر ام جى 5 موديل 2026

 سعر ام جى 5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ام جى 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 799 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 899 ألف جنيه.

وسائل الأمان بـ شانجان ايدو بلس موديل 2026

شانجان ايدو بلس موديل 2026

تمتلك سيارة شانجان ايدو بلس موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها Front Camera .

محرك شانجان ايدو بلس موديل 2026

محرك شانجان ايدو بلس موديل 2026

تحصل سيارة شانجان ايدو بلس موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزانه وقود سعة 51 لتر، وبها قوة 178 حصان، وعزم دوران 300 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شانجان ايدو بلس موديل 2026

سعر شانجان ايدو بلس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شانجان ايدو بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 999 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شانجان ايدو بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 50 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة شانجان ايدو بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 150 ألف جنيه.

