منها ريو و 307 .. سيارات هاتشباك مستعملة بـ 500 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، ما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سوزوكي ألتو، وديهاتسو ميرا، وكيا ريو، وبيجو 307، و هيونداي I10 .

سوزوكي ألتو موديل 2015

تستمد سيارة سوزوكي ألتو موديل 2015 قوتها من محرك سعة 800 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 175 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سوزوكي ألتو موديل 2015

تباع سيارة سوزوكي ألتو موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

دايهاتسو ميرا موديل 2006

تنقل قوة سيارة دايهاتسو ميرا موديل 2006 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1000 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 140 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

دايهاتسو ميرا موديل 2006

سعر سيارة دايهاتسو ميرا موديل 2006 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 290 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

كيا ريو موديل 2015

تمكنت سيارة كيا ريو موديل 2015 من قطع مسافة 145 ألف/كم، وبها محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون البني، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

كيا ريو موديل 2015

يبلغ سعر سيارة كيا ريو موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بيجو 307 موديل 2007

تباع سيارة بيجو 307 موديل 2007 باللون الأسود، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 36 ألف /كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بيجو 307 موديل 2007

تأتى سيارة بيجو 307 موديل 2007 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي I10 موديل 2014

تمكنت سيارة هيونداي I10 موديل 2014 من قطع مسافة 197 ألف/كم، وبها محرك سعة 1100 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هيونداي I10 موديل 2014

تتوافر سيارة هيونداي I10 موديل 2014 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .