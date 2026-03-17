نتائج الجولة الخامسة من الدور النهائي للدوري السوبر الممتاز للطائرة

اختتمت منذ قليل منافسات الجولة الخامسة من الدور النهائي للدوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة 2025-2026.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الخامسة على النحو التالي:

• فوز الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0.

• فوز القناة على سبورتنج بنتيجة 3-0.

• فوز الزمالك على الجزيرة بنتيجة 3-1.

• فوز بتروجت على الطيران بنتيجة 3-1.

وتُقام منافسات الدور النهائي بمشاركة ثمانية فرق، وهي: الأهلي، الزمالك، بتروجت، سبورتنج، الطيران، القناة، الجزيرة، والاتحاد السكندري.

ويُلعب هذا الدور بنظام الدوري من دور واحد على مدار 7 جولات، حيث يسعى كل فريق لحصد أكبر عدد من النقاط من أجل حسم اللقب، في ظل المنافسة القوية المتوقعة بين الفرق المشاركة.