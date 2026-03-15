اليوم.. انطلاق الجولة الرابعة من الدور النهائي لدوري السوبر الممتاز للطائرة

تنطلق اليوم الأحد منافسات الجولة الرابعة من الدور النهائي لدوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة 2025-2026.

وتشهد الجولة الرابعة مواجهة قوية بين سبورتنج والزمالك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، بينما يلتقي الأهلي مع بتروجت في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً على الصالة ذاتها.

ويلتقي الجزيرة مع نظيره القناة على صالة الشباب والرياضة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على أن تُقام مباراة الطيران والاتحاد السكندري في الساعة العاشرة والنصف مساءً على الصالة نفسها.

وتُقام منافسات الدور النهائي بمشاركة ثمانية فرق، وهي: الأهلي، الزمالك، بتروجت، سبورتنج، الطيران، القناة، الجزيرة، والاتحاد السكندري.

ويُلعب هذا الدور بنظام الدوري من دور واحد على مدار 7 جولات، حيث يسعى كل فريق لحصد أكبر عدد من النقاط من أجل حسم اللقب، في ظل المنافسة القوية المتوقعة بين الفرق المشاركة.