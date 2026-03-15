اختيار محمد عبدالمنعم مديرا فنيا لرياضة القدرة والتحمل في نادي الكيان العسكري للفروسية

يستعد نادي فروسية الحرس الجمهوري لإنطلاق البطولة الثانية المؤهلة لنهائي الأعمار السنية للمجموعة السابعة على ملاعب فروسية الحرس الجمهوري في الفترة من 17 و 18 مارس الجاري.

جاء ذلك تزامنا مع اختيار الكابتن محمد عبدالمنعم مديرا فنيا لرياضة القدرة والتحمل بنادي الكيان العسكري للفروسية لما له من باع طويل في رياضة القدرة والتحمل على المستوى الدولي والعربي.

ومن جانبه أكد الكابتن محمد عبدالمنعم بأنه سعيد بهذا الاختيار مديرا لرياضة القدرة والتحمل بنادي الكيان العسكري للفروسية لما يمتلكه من إمكانيات متميزة وخبرات متراكمة لإثراء هذه الرياضة في مصر من أجل صناعة الأبطال في رياضة الفروسية.

وأضاف عبدالمنعم بأن مجهوداته وخبرته الدولية في مجال رياضة القدرة والتحمل كونه مدربا وخبيرا معتمدا في الاتحاد الدولي وممارسة هذة الرياضة في دول الخليج العربي سوف تأتي بثمارها في النهوض باللعبة داخل نادي الكيان العسكري للفروسية.

وأعلن الكابتن محمد عبد المنعم بأن مصر تهدف إلي إنشاء مضمار دولي لرياضة القدرة والتحمل يضاهي المضامير العالمية.

جدير بالذكر أن الكابتن محمد عبد المنعم يتمتع بخبرات دولية وعربية في رياضة القدرة والتحمل على المستوى الدولي في الإمارات العربية المتحدة والبرتغال ويحظى بإشادة واسعة في هذه الرياضة ولديه سيرة ذاتية قوية ورؤية فنية في رياضة القدرة والتحمل يطمح في تطبيقها وتنفيذها داخل نادي الكيان العسكري للفروسية خلال المرحلة القادمة.