انطلاق معسكر مفتوح لحكام القسم الثاني بمركز المنتخبات الوطنية

انطلق مساء الاثنين، معسكر مفتوح لحكام ومساعدي دوري القسم الثاني، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، تحت إشراف أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، استعدادًا لاستئناف مباريات دوري القسم الثاني.

وشارك في المعسكر، اليوم، 10 حكام و10 مساعدين، على أن يشارك العدد نفسه، مساء الثلاثاء، ضمن مجموعة جديدة.

وحرص أوسكار رويز على إجراء تدريبات عملية، تركز على التحركات وسرعة ودقة اتخاذ القرار، إلى جانب شرح بعض الحالات التحكيمية، داخل منطقة الجزاء على الطبيعة، استعدادًا للمباريات المقبلة.

وأوقف رويز، التدريب عدة مرات لإعطاء الحكام تعليمات، حول التحركات وسرعة رد الفعل في اتخاذ القرار، والتنسيق والتجانس مع المساعدين.

ويأتي هذا المعسكر، في إطار اهتمام لجنة الحكام الرئيسية برفع الكفاءة الفنية والبدنية للحكام المصريين في جميع الدرجات.

وحضر التدريبات، الثنائي فهيم عمر ومحمد الحنفي، عضوا اللجنة الفنية.