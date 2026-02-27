جمال علام: ضغوط الأنديه والإعلام أجبرتنا على الاستعانة بخبير أجنبي لإدارة لجنة الحكام

أكد جمال علام رئيس إتحاد الكرة السابق أن الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح من أفضل الشخصيات التي تدير لجنة الحكام وعمل معه في الدورتين.

وقال جمال علام الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان : اضطر عصام عبد الفتاح للاعتذار عن منصبه بسبب ضغوط الأندية والإعلام وقمنا بعدها بالاستعانة بخبير أجنبي لتطوير الحكام وقمنا بالتعاقد مع كلاتينبرج.

وأضاف رئيس اتحاد الكرة السابق : تعاقدنا مع خبير أجنبي لأن هذا كان الخيار الوحيد أمامنا لأن أي حكم مصري تعرض لهجوم شرس لذلك اضطررنا للتعاقد مع خبير اجنبي.

وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة،ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك.