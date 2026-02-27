جمال علام : حسام حسن من وضع بند الوصول للمربع الذهبي في عقده

كشف جمال علام رئيس إتحاد الكرة السابق كواليس تعيين التوأم حسام حسن وإبراهيم في تدريب منتخب مصر.

وقال جمال علام الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان :"فاوضت حسام حسن لأول مرة لتدريب منتخب مصر وقت توليه تدريب منتخب الأردن ووافق وكان العائق الوحيد هو ارتباطه بتدريب النشامي"

ويضيف رئيس اتحاد الكرة السابق :" المرة الثانية كانت عندما اجتمعت مع حسام حسن وإبراهيم وعرضت عليهم تولي تدريب منتخب مصر ووافقوا علي الفور ومكنش في دماغهم تعاقد ولا فلوس وهدفهم بس مصلحة منتخب مصر "

ويضيف جمال علام :"قالولي بالنص مش هناخد فلوس من بلدنا ..قولتلهم مينفعش تشتغلوا ببلاش المدرب الأجنبي بياخد بالدولار وانتوا مش اقل منه "

وأكمل جمال علام :"فكرة الوصول للمربع الذهبي لأمم افريقيا هو البند الذي وضعه حسام حسن وإبراهيم حسن بنفسهم فى عقدهم مع منتخب مصر ، قالوا مش عايزين نحط شروط جزائية دي بلدنا ..هما اللي حطوا الشرط دا وعشان كدا ربنا وفقهم وكملوا .. ووقتها المجلس كله وافق علي التعاقد مع التوأم بس في ناس من خارج المجلس كانوا شايفين الخطوة دي مغامرة "

وتابع :"لو موصلوش للمربع الذهبي كان الإعلام هيقول مجلس جمال علام اللي اتعاقد مع حسام حسن لكن دلوقتي محدش بيتكلم "

وأكمل :"لازالت علي تواصل مستمر مع حسام حسن وإبراهيم لأنهم بيحبوا بلدهم عكس كل ما يقال وبيلموا الفرقة "

وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك.