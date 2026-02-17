لجنة الحكام ترد على جدل هدف جيرونا أمام برشلونة في ديربي كتالونيا

أثارت لقطة تحكيمية جدلًا واسعًا خلال ديربي كتالونيا بين برشلونة وجيرونا، في الجولة الـ24 من الدوري الإسباني، بعد خسارة الفريق الكتالوني بهدفين مقابل هدف.

وجاءت الواقعة المثيرة في الدقيقة 80، عندما تعرض جول كوندي لتدخل من لاعب جيرونا إيتشيفيري عند حدود منطقة الجزاء، قبل أن تستمر الهجمة نفسها وتنتهي بهدف ثانٍ أحرزه فران بلتران، مانحًا التقدم لفريقه.

وشهدت اللقطة اعتراضات قوية من لاعبي برشلونة تجاه حكم المباراة سوتو جرادو، سواء أثناء اللقاء أو في التصريحات التي أعقبت صافرة النهاية، معتبرين أن التدخل استوجب إيقاف اللعب واحتساب مخالفة.

وبحسب ما نقلته صحيفة آس الإسبانية، فإن اللجنة الفنية للحكام ترى أن هناك خطأ كان ينبغي احتسابه لصالح كوندي قبل الهدف.

كما أوضح الخبير التحكيمي إيتورالدي جونزاليس، أن الهدف لم يكن يجب أن يُحتسب، مشيرًا إلى أن التدخل استحق أيضًا بطاقة صفراء بسبب التهور.

وعقب الهزيمة، فقد برشلونة صدارة الليجا بعدما تجمد رصيده عند 58 نقطة، ليتراجع خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 60 نقطة، ما زاد من حدة الجدل حول القرار التحكيمي وتأثيره على سباق اللقب.