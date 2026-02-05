المنوفي: سوق السكر مستقر والتعاون مطلوب لضبط الأسعار قبل رمضان

أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية «عين» لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن سوق السكر يشهد حاليًا حالة من التباين النسبي في الأسعار، نتيجة عوامل موسمية وزيادة معدلات الطلب مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مشددًا على أن السلعة متوافرة ولا توجد أي أزمات تتعلق بالإنتاج أو التوريد.

وأوضح المنوفي أن البيانات الصادرة عن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية تؤكد انتظام العمل داخل المصانع، واستمرار عمليات الإنتاج والتوريد بصورة طبيعية، مع استقرار أسعار السكر من أرض المصنع في حدود 22 إلى 23 ألف جنيه للطن، دون إقرار أي زيادات رسمية معتمدة حتى الآن.

وأشار إلى أن التحركات السعرية التي ظهرت في بعض الأسواق تأتي في إطار آليات العرض والطلب، إلى جانب تأثر السوق بالأخبار المتداولة محليًا وعالميًا، مؤكدًا أهمية التعامل بهدوء ووعي مع هذه المتغيرات بما يضمن استقرار السوق ويحمي مصالح جميع الأطراف.

وشدد رئيس جمعية «عين» على أهمية التعاون بين المصنعين والموزعين والتجار، لضمان وصول السكر وباقي السلع الأساسية إلى المستهلك بأسعار عادلة، خاصة في ظل ارتفاع الطلب الموسمي، لافتًا إلى أن التاجر يُعد شريكًا أساسيًا في منظومة توفير السلع، ولا يمكن الاستغناء عن دوره.

وفيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية بالأسواق، أوضح المنوفي أن سعر كيلو السكر للمستهلك يتراوح حاليًا بين 27 و35 جنيهًا للكيلو حسب النوع والعلامة التجارية، بينما يتراوح سعر الأرز بين 22 و38 جنيهًا للكيلو وفقًا للجودة والنوع.

وأضاف أن أسعار الزيت 700 مللي تتراوح بين 45 و55 جنيهًا، بينما يتراوح سعر اللتر بين 65 و75 جنيهًا حسب النوع، في حين يتراوح سعر الدقيق بين 18 و25 جنيهًا للكيلو، وسعر المكرونة وزن 400 جرام من 11 إلى 15 جنيهًا.

ودعا المنوفي المواطنين إلى الشراء وفق الاحتياجات الفعلية وعدم التخزين المبالغ فيه، مؤكدًا أن السلوك الاستهلاكي الواعي يسهم بشكل مباشر في الحفاظ على توازن السوق واستقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن جمعية «عين» لحماية التاجر والمستهلك تتابع تطورات سوق السكر والسلع الأساسية بشكل مستمر، وتعمل على دعم استقرار الأسواق بما يحقق مصلحة المستهلك والتاجر معًا.