احذر .. الحبس سنة عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة
استشاري جلدية يحذّر من أضرار الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
موعد مباراة الأهلى وغزل المحلة فى الجولة الثالثة بكأس عاصمة مصر
جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تستعد لانطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول
سعر الدولار صباح اليوم الأحد 21-12-2025
قاتلة نجلها بالمعصرة أمام النيابة: مكنش في دماغي يحصله حاجة «خاص»
500 ألف نازح .. الداخلية الكمبودية تحذّر: الوضع على الحدود بالغ السوء
السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد
التاريخ والأرقام تنحاز للفراعنة.. مدرب أنجولا السابق لـ منتخب مصر: احذروا هذا الثلاثي
مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 .. تعرّف عليها
كاليفورنيا تغرق في الظلام .. 130 ألف منزل بدون كهرباء بـ «سان فرانسيسكو»
محمد صبحي يكشف سر نجاحه: الفنان الذي يصمت يفقد وجوده قبل أن يبدأ |فيديو
تكنولوجيا وسيارات

المواصفات الكاملة لسيارة شيفروليه كابتيفا PHEV 2026.. صور

شيفروليه كابتيفا PHEV 2026
شيفروليه كابتيفا PHEV 2026
صبري طلبه

كشفت شيفروليه على المستوى العالمي عن الإصدار الجديد من أيقونتها المعروفة كابتيفا، والتي تحمل في جيلها الأحدث اسم كابتيفا PHEV موديل 2026، ويأتي هذا الطراز ضمن فئة السيارات الهجينة القابلة للشحن، مع الحفاظ على الطابع الرياضي الذي اشتهرت به كابتيفا.

أداء شيفروليه كابتيفا PHEV 

تعتمد شيفروليه كابتيفا PHEV 2026 على نظام دفع هجين بالقابس يجمع بين محرك بنزين تيربو بسعة 1.5 لتر و4 أسطوانات، مع منظومة كهربائية مساندة، وتصل القوة الإجمالية للنظام إلى 201 حصان، مع عزم دوران يبلغ 310 نيوتن متر، ويتصل النظام بناقل حركة أوتوماتيكي، مع اعتماد الدفع الأمامي.

 شيفروليه كابتيفا PHEV 2026

وزُودت كابتيفا PHEV ببطارية بسعة 20.5 كيلوواط ساعة، تتيح للسيارة مدى قيادة طويل يصل إلى نحو 1000 كيلومتر وفق منظومة التشغيل الهجينة. 

وتدعم السيارة الشحن بالتيار المتردد بقدرات متفاوتة حسب الفئة، حيث تبدأ من 2.1 كيلوواط في فئة LT وتصل إلى 3.3 كيلوواط في فئة Premier. كما تدعم الشحن بالتيار المستمر، مع إمكانية رفع مستوى الشحن من 20 إلى 80 %.

تصميم شيفروليه كابتيفا  PHEV

يحمل التصميم الخارجي لكابتيفا PHEV 2026 ملامح عصرية واضحة، مع مصابيح نهارية تعزز الرؤية، وجنوط ألمنيوم قياس 18 بوصة، وتأتي المرايا الجانبية مزودة بمؤشرات انعطاف، بينما تعتمد الواجهة الأمامية على شبكة ديناميكية ومصابيح LED متطورة، وفي الخلف، تظهر المصابيح المتصلة بتقنية LED، مع تصميم عملي لصندوق الأمتعة بسعة 532 لترًا، إلى جانب فتحة سقف بانورامية حصرية لفئة Premier، بينما تأتي السيارة بطول إجمالي يبلغ 4,745 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,800 مم.

 شيفروليه كابتيفا PHEV 2026

تجهيزات السيارة شيفروليه كابتيفا PHEV 

توفر كابتيفا PHEV 2026 مقصورة داخلية عملية مع لمسات تقنية واضحة، حيث يحصل السائق على مقعد بتعديل كهربائي بعدد 6 وضعيات، ويتوفر مقود متعدد الوظائف، مع فتحات تكييف خلفية لتعزيز راحة الركاب، كما تضم السيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 10.1 أو 15.6 بوصة حسب الفئة، مع دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 8.8 بوصة ونظام صوتي مكوّن من 6 سماعات.

 شيفروليه كابتيفا PHEV 2026

وتقدم شيفروليه كابتيفا PHEV 2026 مجموعة من أنظمة السلامة التي تلبي متطلبات الاستخدام اليومي، تشمل وسائد هوائية أمامية وجانبية، ونظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، والتحكم في الجر، والثبات الإلكتروني.

 شيفروليه كابتيفا PHEV 2026

كما تتوفر أنظمة مساعدة مثل مساعد صعود المرتفعات، ومثبت سرعة متكيف في فئة Premier، والتحذير من التصادم الأمامي مع مكابح الطوارئ الذاتية، وتكتمل التجهيزات بحساسات ركن أمامية وخلفية، مع كاميرا خلفية في فئة LT، وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة في فئة Premier.

