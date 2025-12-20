مواصفات هوندا بايلوت 2026 وأسعارها عالميًا.. صور

تؤكد هوندا اليابانية من جديد مكانتها في سوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات مع الكشف عالميًا عن طراز بايلوت موديل 2026، الذي يأتي ليواصل مسيرة هذا الاسم العريق عالميًا، وخاصة ضمن فئات الـ SUV.

تنتمي هوندا بايلوت 2026 إلى فئة السيارات متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم، مع تصميم خارجي يركز على الحضور القوي والوظيفة العملية في آن واحد، حيث يبرز في التصميم الخطوط الحادة التي تعزز الطابع الرياضي، إلى جانب المصابيح الأمامية والخلفية بتقنية LED التي تمنح السيارة مظهرًا عصريًا.

كما تدعم هوندا بايلوت 2026 تفاصيل مثل الجنوط الرياضية، وقضبان السقف المزدوجة، والشبك الأمامي متعدد الفتحات، الاستخدام العائلي والرحلات الطويلة، مع توفير مساحة تحميل خلفية مناسبة، بعد خاصة طي المقاعد.

أداء ومحرك السيارة هوندا بايلوت 2026

تعتمد هوندا بايلوت موديل 2026 على محرك سداسي الأسطوانات V6 بسعة 3.5 لتر، تم تطويره لتقديم توازن واضح بين القوة والاعتمادية، ويولد هذا المحرك قوة تصل إلى 285 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 355 نيوتن متر، ما يوفر أداءً مناسبًا للقيادة داخل المدن وعلى الطرق السريعة، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات.

أبرز تجهيزات هوندا بايلوت 2026

تحتوي هوندا بايلوت 2026 على شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 10.2 بوصة، وتدعم السيارة أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto بشكل لا سلكي، ما يعزز سهولة الاتصال بالهواتف الذكية، كما تتوفر تقنيات اتصال متقدمة تشمل شبكة واي فاي بتقنية الجيل الخامس، إلى جانب نظام تكييف أوتوماتيكي.

تضم بايلوت 2026 مجموعة من الوسائد الهوائية المصممة لحماية الركاب في حالات التصادم، كما تشمل التجهيزات أنظمة مساعدة مثل حساسات الحركة، ومصابيح الضباب، ونظام الكبح التلقائي، الذي يعمل على تقليل مخاطر التصادمات الثانوية.

أسعار هوندا بايلوت 2026 عالميًا

تقدم هوندا بايلوت 2026 بعدة فئات في الأسواق العالمية، حيث يبدأ سعر فئة بايلوت سبورت المزودة بنظام الدفع الأمامي من 43,690 دولارًا أمريكيًا، وفي المقابل، تصل أسعار الفئات الأعلى مثل بلاك إديشن، التي تأتي بنظام دفع كلي AWD وتجهيزات أكثر تطورًا، إلى نحو 56,490 دولارًا أمريكيًا.