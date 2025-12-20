قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطيران التايلندي يقصف جسرا في عمق كمبوديا
متى نقرأ دعاء أول رجب 2025؟.. فرصتك لتحقيق أحلامك قد تبدأ اليوم
جدول مباريات اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة
النوم والمكيفة والعادية.. مواعيد قطارات أسوان اليوم السبت 20-12-2025
البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يشهد اجتماع الجمعية العمومية للمدارس الكاثوليكية بمصر
380 جنيهًا.. شعبة القصابين تكشف مفاجأة في أسعار اللحوم
مساء اليوم.. مانشستر سيتي يستهدف مواصلة الانتصارات أمام وست هام
أحمد العوضي يعلق على جدل “الأعلى أجرا” في الدراما المصرية | فيديو
إحنا بنلعب بلي ولا إيه؟ .. عمرو الدردير يسخر من إيقاف قيد الزمالك
مصادر أمريكية تحدد مدة عملية عين الصقر ضد داعش فى سوريا
دعاء قضاء الدين قبل وبعد الصلاة لا يرد.. بهذه الصيغة يسدها الله عنك
الدردير يشيد بممدوح عباس: يدافع عن الزمالك في كل وقت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات هوندا بايلوت 2026 وأسعارها عالميًا.. صور

هوندا بايلوت 2026
هوندا بايلوت 2026
صبري طلبه

تؤكد هوندا اليابانية من جديد مكانتها في سوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات مع الكشف عالميًا عن طراز بايلوت موديل 2026، الذي يأتي ليواصل مسيرة هذا الاسم العريق عالميًا، وخاصة ضمن فئات الـ SUV.

تصميم السيارة هوندا بايلوت 2026

تنتمي هوندا بايلوت 2026 إلى فئة السيارات متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم، مع تصميم خارجي يركز على الحضور القوي والوظيفة العملية في آن واحد، حيث يبرز في التصميم الخطوط الحادة التي تعزز الطابع الرياضي، إلى جانب المصابيح الأمامية والخلفية بتقنية LED التي تمنح السيارة مظهرًا عصريًا.

هوندا بايلوت 2026

كما تدعم هوندا بايلوت 2026 تفاصيل مثل الجنوط الرياضية، وقضبان السقف المزدوجة، والشبك الأمامي متعدد الفتحات، الاستخدام العائلي والرحلات الطويلة، مع توفير مساحة تحميل خلفية مناسبة، بعد خاصة طي المقاعد.

هوندا بايلوت 2026

أداء ومحرك السيارة هوندا بايلوت 2026

تعتمد هوندا بايلوت موديل 2026 على محرك سداسي الأسطوانات V6 بسعة 3.5 لتر، تم تطويره لتقديم توازن واضح بين القوة والاعتمادية، ويولد هذا المحرك قوة تصل إلى 285 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 355 نيوتن متر، ما يوفر أداءً مناسبًا للقيادة داخل المدن وعلى الطرق السريعة،  ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات.

هوندا بايلوت 2026

أبرز تجهيزات هوندا بايلوت 2026

تحتوي هوندا بايلوت 2026 على شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 10.2 بوصة، وتدعم السيارة أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto بشكل لا سلكي، ما يعزز سهولة الاتصال بالهواتف الذكية، كما تتوفر تقنيات اتصال متقدمة تشمل شبكة واي فاي بتقنية الجيل الخامس، إلى جانب نظام تكييف أوتوماتيكي.

هوندا بايلوت 2026

تضم بايلوت 2026 مجموعة من الوسائد الهوائية المصممة لحماية الركاب في حالات التصادم، كما تشمل التجهيزات أنظمة مساعدة مثل حساسات الحركة، ومصابيح الضباب، ونظام الكبح التلقائي، الذي يعمل على تقليل مخاطر التصادمات الثانوية.

أسعار هوندا بايلوت 2026 عالميًا

تقدم هوندا بايلوت 2026 بعدة فئات في الأسواق العالمية، حيث يبدأ سعر فئة بايلوت سبورت المزودة بنظام الدفع الأمامي من 43,690 دولارًا أمريكيًا، وفي المقابل، تصل أسعار الفئات الأعلى مثل بلاك إديشن، التي تأتي بنظام دفع كلي AWD وتجهيزات أكثر تطورًا، إلى نحو 56,490 دولارًا أمريكيًا.

هوندا بايلوت هوندا بايلوت هوندا بايلوت 2026 سعر هوندا بايلوت 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين

ياسمين عز

الزم حدودك| رسالة نارية من ياسمين عز لـ محمد صبحي: خليك شريف في خصومتك

عي نقابة الأطباء

راح يعمل خير قتلوه | نهاية مأساوية لطبيب قنا.. والنقابة العامة تطالب بالقصاص

مرتبات

خلال أيام .. تفاصيل صرف آخر مرتبات العام الحالي

إبراهيم سعيد

القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟

زيادة المعاشات

بعد زيادة المعاشات.. احسب هتقبض كام في شهر يناير 2026؟

ترامب وانفانتينو

أوامر ترامب.. جماهير هذه المنتخبات لن تحضر كأس العالم 2026 بأمريكا

أحمد العوضي

فكرك يعني هفضل سنجل عشان انت مضايق .. أحمد العوضي يعلن عن زواجه قريبا

ترشيحاتنا

منتخب مصر

منتخب مصر يرتدي القميص الأحمر أمام زيمبابوي وجنوب أفريقيا.. والأبيض أمام أنجولا

بيراميدز

قائمة شباب بيراميدز في مواجهة الجونة بكأس العاصمة

عبد الله السعيد

الزمالك يكشف موعد عودة عبد الله السعيد ودونجا للتدريبات الجماعية

بالصور

علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية ..7 خطوات الأخيرة تدهشك

علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية
علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية
علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية

احترس.. أكلات بتزوّد الكحة وأخرى بتهديها فورًا

احترس.. أكلات بتزوّد الكحة وأخرى بتهديها فورًا
احترس.. أكلات بتزوّد الكحة وأخرى بتهديها فورًا
احترس.. أكلات بتزوّد الكحة وأخرى بتهديها فورًا

لو عندك كحة مش راضية تهدى؟.. 5 أسباب خفية مش في بالك

كحة مش راضية تهدى؟ 5 أسباب خفية مش في بالك
كحة مش راضية تهدى؟ 5 أسباب خفية مش في بالك
كحة مش راضية تهدى؟ 5 أسباب خفية مش في بالك

أكلة بـ 50 جنيه تشبع أسرة كاملة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم

أكلة بـ20 جنيه تشبع أسرة كاملة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم
أكلة بـ20 جنيه تشبع أسرة كاملة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم
أكلة بـ20 جنيه تشبع أسرة كاملة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم

فيديو

حقيقة ارتباط العوضي ويارا السكري

بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد