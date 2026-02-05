كامل الوزير: نسعى لتحويل مصر لمركز إقليمي لسياحة اليخوت عبر مراين جديدة وتسهيلات غير مسبوقة

قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن مصر تمتلك مقومات طبيعية وجغرافية فريدة تؤهلها لتكون واحدة من أبرز الوجهات الواعدة لسياحة اليخوت على مستوى المنطقة، في ظل امتلاكها أكثر من 3 آلاف كيلومتر من السواحل المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، إلى جانب قناة السويس، ووجود نحو 47 جزيرة، فضلًا عن تنوع المقاصد السياحية التي يمكن زيارتها خلال رحلة واحدة.

وأضاف الوزير أن هذه المقومات تمنح مصر ميزة تنافسية كبيرة، وتدعم قدرتها على التحول إلى مركز متميز لسياحة وإدارة اليخوت، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام هذا النشاط ويعزز مكانة مصر على الخريطة العالمية لسياحة اليخوت.

جاء ذلك خلال مشاركة الفريق كامل الوزير في افتتاح الدورة الثامنة من معرض مصر الدولي للقوارب واليخوت، المقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

تسهيلات غير مسبوقة لدعم صناعة اليخوت المحلية

وخلال جولة تفقدية بالمعرض، أعلن الوزير عن حزمة تسهيلات غير مسبوقة لدعم صناعة اليخوت المحلية، في إطار خطة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للسياحة الترفيهية، مشيرًا إلى وجود رؤية لاستغلال 47 جزيرة مصرية وتحويلها إلى نقاط جذب عالمية، إلى جانب إعداد خطة تسويقية وطنية للمراين المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي استجابة لمطالب المستثمرين، وجّه الوزير بعرض جميع إجراءات دخول وخروج اليخوت إلى الموانئ المصرية عبر شاشات تفاعلية داخل المعرض، بهدف تعريف الجمهور بالمنظومة الرقمية الجديدة التي تسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي استكمالًا للنجاحات التي تحققت خلال دورة 2025، لتعزيز جاذبية مصر أمام المستثمرين في قطاع التصنيع البحري وتوطين الصناعات المتخصصة.

وأكد الفريق كامل الوزير أن الدولة تستهدف رفع عدد المراين السياحية في مصر إلى 100 مارينا خلال الفترة المقبلة، مع العمل على توسيع الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الإدارة والتشغيل، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة.

كما كشف الوزير عن خطة متكاملة لتعزيز سياحة اليخوت في مصر، تتضمن إنشاء 8 مراين سياحية جديدة مخصصة لاستقبال اليخوت الأجنبية على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط.