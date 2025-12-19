هوندا تقدم أوديسي 2026 e:HEV الهجينة.. وهذا سعرها عالميًا

كشفت هوندا رسميًا في السوق الياباني عن تقديم طراز أوديسي e:HEV الجديد كليًا لعام 2026، في خطوة تؤكد استمرار اعتماد الشركة على هذه السيارة كأحد أعمدة فئة المركبات العائلية متوسطة الحجم، ذات الـ سبعة مقاعد، والتي توفر المساحة العملية مع الحفاظ على نهج هوندا المعروف في الاعتمادية، وبعدد من التجهيزات المتنوعة.

الأداء الفني لسيارة هوندا أوديسي

من الناحية الميكانيكية، فضّلت هوندا الحفاظ على المنظومة الهجينة نفسها دون إدخال تعديلات على الأداء، السيارة تعتمد على محرك بنزين بسعة 2.0 لتر يعمل بالتكامل مع محرك كهربائي واحد، لتوليد قوة إجمالية تبلغ 181 حصانًا، هذا النظام متصل بناقل حركة E-CVT، مع اعتماد نظام الدفع الأمامي.

هوندا أوديسي 2026 e:HEV

تصميم السيارة هوندا أوديسي

التصميم الخارجي لطراز 2026 جاء محافظًا على الخطوط الأساسية لأوديسي مع لمسات حديثة واضحة، المقدمة تتسم بزوايا أكثر حدة وشبك أمامي واسع متعدد الفتحات يعزز الانسيابية وتدفق الهواء، المصابيح الأمامية تعمل بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية مدمجة تمنح السيارة مظهرًا أكثر حداثة، مع زجاج مظلل يعزز الخصوصية داخل المقصورة.

هوندا أوديسي 2026 e:HEV

تضمنت السيارة تجهيزات عملية تشمل مرايا جانبية كهربائية بغطاء أسود، جنوط قياس 18 إنش، إضافة إلى حساسات حركة وأنظمة كاميرات مخصصة للمساعدة على الركن والمراقبة المحيطة، هذه العناصر تعكس استمرار توجه هوندا لتقديم سيارة مناسبة للاستخدام العائلي الخاص بطرازات أوديسي الشهيرة.

هوندا أوديسي 2026 e:HEV

تجهيزات السيارة هوندا أوديسي

حصلت أوديسي e:HEV على مقصورة تتسم بالبساطة المدروسة، مع مقاعد مكسوة بالجلد الأسود أو القماش، مع عجلة القيادة متعددة الوظائف تدعم التحكم الصوتي، بينما تتوسط لوحة القيادة شاشة تعمل باللمس متوافقة مع نظامي أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ما يعزز تجربة الاتصال والترفيه أثناء القيادة، كما زُوّدت السيارة بمجموعة من أنظمة السلامة القياسية، تشمل الوسائد الهوائية، نظام المكابح المانعة للانغلاق، مثبت السرعة، إضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي متعدد المناطق.

هوندا أوديسي 2026 e:HEV

أسعار السيارة هوندا أوديسي عالميًا

تبدأ أسعار هوندا أوديسي e:HEV الجديدة في اليابان من 5,086,400 ين، وتصل إلى 5,450,500 ين، وهو ما يعادل تقريبًا ما بين 32,800 و35,200 دولار أمريكي، حيث شهد طراز 2026 زيادة ملحوظة مقارنة بالإصدار السابق، بعد أن ارتفع السعر بنحو 286 ألف ين ياباني.