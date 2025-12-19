قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب مصر يخوض أول تدريب في المغرب استعدادا لمواجهة زيمبابوي بأمم أفريقيا
ترامب: الرئيس السيسي صديقي وأرغب في لقائه
ألقوا البطاطس والبيض على البرلمان الأوروبي.. مزارعو أوروبا يشعلون بروكسل
مدحت شلبي يقود مبادرة صلح بين حلمي طولان وحسام حسن
سعر أقل عيار ذهب اليوم 19-12-2025
6 أعراض للاكتئاب تزيد خطر الإصابة بالخرف .. احترس منها
الأنبا باسيليوس يترأس اليوم الروحي لخدام التعليم المسيحي بالإيبارشية
حلمي طولان: هذه أسباب عدم التنسيق مع حسام حسن.. وهؤلاء رفضوا المنتخب الثاني
غالي علي جداً .. يارا السكري تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد العوضي
سوري يحمل الجنسية الأسترالية.. بطل عملية سيدني يتلقى تهديدات بالقتل
إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي بالشرقية
الإفتاء: استطلاع هلال شهر رجب 2025 السبت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

هوندا تقدم أوديسي 2026 e:HEV الهجينة.. وهذا سعرها عالميًا

هوندا أوديسي 2026 e:HEV
هوندا أوديسي 2026 e:HEV
صبري طلبه

كشفت هوندا رسميًا في السوق الياباني عن تقديم طراز أوديسي e:HEV الجديد كليًا لعام 2026، في خطوة تؤكد استمرار اعتماد الشركة على هذه السيارة كأحد أعمدة فئة المركبات العائلية متوسطة الحجم، ذات الـ سبعة مقاعد، والتي توفر المساحة العملية مع الحفاظ على نهج هوندا المعروف في الاعتمادية، وبعدد من التجهيزات المتنوعة.

الأداء الفني لسيارة هوندا أوديسي

من الناحية الميكانيكية، فضّلت هوندا الحفاظ على المنظومة الهجينة نفسها دون إدخال تعديلات على الأداء، السيارة تعتمد على محرك بنزين بسعة 2.0 لتر يعمل بالتكامل مع محرك كهربائي واحد، لتوليد قوة إجمالية تبلغ 181 حصانًا، هذا النظام متصل بناقل حركة E-CVT، مع اعتماد نظام الدفع الأمامي.

هوندا أوديسي 2026 e:HEV 

تصميم السيارة هوندا أوديسي

التصميم الخارجي لطراز 2026 جاء محافظًا على الخطوط الأساسية لأوديسي مع لمسات حديثة واضحة، المقدمة تتسم بزوايا أكثر حدة وشبك أمامي واسع متعدد الفتحات يعزز الانسيابية وتدفق الهواء، المصابيح الأمامية تعمل بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية مدمجة تمنح السيارة مظهرًا أكثر حداثة، مع زجاج مظلل يعزز الخصوصية داخل المقصورة.

هوندا أوديسي 2026 e:HEV 

تضمنت السيارة تجهيزات عملية تشمل مرايا جانبية كهربائية بغطاء أسود، جنوط قياس 18 إنش، إضافة إلى حساسات حركة وأنظمة كاميرات مخصصة للمساعدة على الركن والمراقبة المحيطة، هذه العناصر تعكس استمرار توجه هوندا لتقديم سيارة مناسبة للاستخدام العائلي الخاص بطرازات أوديسي الشهيرة.

هوندا أوديسي 2026 e:HEV 

تجهيزات السيارة هوندا أوديسي

حصلت أوديسي e:HEV على مقصورة تتسم بالبساطة المدروسة، مع مقاعد مكسوة بالجلد الأسود أو القماش، مع عجلة القيادة متعددة الوظائف تدعم التحكم الصوتي، بينما تتوسط لوحة القيادة شاشة تعمل باللمس متوافقة مع نظامي أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ما يعزز تجربة الاتصال والترفيه أثناء القيادة، كما زُوّدت السيارة بمجموعة من أنظمة السلامة القياسية، تشمل الوسائد الهوائية، نظام المكابح المانعة للانغلاق، مثبت السرعة، إضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي متعدد المناطق.

هوندا أوديسي 2026 e:HEV 

أسعار السيارة هوندا أوديسي عالميًا 

تبدأ أسعار هوندا أوديسي e:HEV الجديدة في اليابان من 5,086,400 ين، وتصل إلى 5,450,500 ين، وهو ما يعادل تقريبًا ما بين 32,800 و35,200 دولار أمريكي، حيث شهد طراز 2026 زيادة ملحوظة مقارنة بالإصدار السابق، بعد أن ارتفع السعر بنحو 286 ألف ين ياباني.

هوندا أوديسي أوديسي eHEV هوندا أوديسي eHEV سيارة هوندا أوديسي eHEV

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. برودة قاسية تضرب البلاد والحرارة تسجل صفر في هذه المحافظة

بن شرقي

بعد تمزق العضلة | خبر غير متوقع عن بن شرقي مع الأهلي

مدبولي

زيادة المعاشات 1 يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحد الأدنى؟

الحد الأقصى للتحويل والسحب من إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي والرسوم المقررة بعد قرار البنك المركزي الأخير

الهارب محمد ناصر

منع الهارب محمد ناصر من دخول دولة خليجية بعد النصب على سيدة من العائلة المالكة

محمد رمضان

هفضل أحب بلدي.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره بعد تأييد حبسه لمدة عامين

مرصد الأزهر

مرصد الأزهر: اختطاف 13 مصليًا في هجوم مسلح على كنيسة بوسط نيجيريا

الزواج

هل وجود الآيات القرآنية في غرفة النوم أثناء العلاقة الزوجية حرام؟ أمين الفتوى يجيب

الزكاة

ما حكم إخراج الزكاة لعمليات زرع النخاع وغيرها للمرضى الفقراء؟

احترس منها .. أسوأ الفواكه لمرضى السكري

أسوأ الفواكه لمرضى السكري
أسوأ الفواكه لمرضى السكري
أسوأ الفواكه لمرضى السكري

أميرة فتحي وعاطف عبداللطيف بندوة الفن والسياحة بمهرجان القاهرة للفيلم القصير

أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف
أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف
أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.. وصفة مصري أصيلة

طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي

من هو زوج نفين مندور

23 سنة حب.. من هو زوج الراحلة نيفين مندور؟

مصطفى ابو سريع

هنأت مصطفى أبو سريع.. القصة الكاملة لأزمة إيرينا يسري

واقعة المسن والفتاة بالمترو

أغلب الشعب المصري فلاحين.. نجل المسن يكشف حقيقة واقعة والده والفتاة داخل مترو الأنفاق

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد