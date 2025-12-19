هيكل فساد مخدرات .. الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة ضد فنزويلا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها يوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة على سبعة أفراد على خلفية الأزمة مع فنزويلا.

عقوبات أمريكية ضد فنزويلا

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن حكومة الاشتراكيين الفنزويليين هي "هيكل فساد مخدرات" يدعم مادورو وشركائه، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

يذكر أن الولايات المتحدة، فرضت عقوبات على ثلاثة من أبناء شقيق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إلى جانب آخرين، في بداية شهر ديسبر الجاري، في إطار مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لممارسة المزيد من الضغوط على الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وتأتي العقوبات الجديدة المفروضة على فرانكي فلوريس، وكارلوس فلوريس، وإفراين كامبو، بعد يوم من إعلان ترامب عن احتجاز الولايات المتحدة ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا.

وتشمل العقوبات أيضاً رجل الأعمال البنمي رامون كاريتيرو نابوليتانو، وست شركات، وست سفن ترفع العلم الفنزويلي، بتهمة نقل النفط الفنزويلي، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

ونشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قائمة العقوبات يوم الخميس.