سحب ركامية وأتربة مثيرة للغبار.. الإمارات على موعد مع اضطراب جوي

كشف المركز الإماراتي للأرصاد، عن توقعات خبراء الأرصاد لأحوال الطقس في الإمارات غدا السبت، موضحة أن الطقس سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية.

الطقس في الإمارات

الطقس في الإمارات

وبحسب البيان الصادر عن مركز الأرصاد فإن طقس الإمارات سيشهد هبوب رياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، وحركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، وسرعتها / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

وأضافت أن الموج في الخليج العربي سيكون مضطرباً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:21والمد الثاني عند الساعة 02:57، والجزرالأول عند الساعة 20:07 والجزر الثاني عند الساعة 06:41، وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا ، ويحدث المد الأول عند الساعه 08:52 والمد الثاني عند الساعة 22:51، والجزر الأول عند الساعة 15:44 والجزرالثاني عند الساعة 04:40 .

درجات الحرارة في الإمارات

وكشفت الأرصاد الإمارتية عن درجات الحرارة غدا السبت وجاءت كالتالي:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 21 14 90 45

دبي 23 14 85 45

الشارقة 22 12 90 45

عجمان 22 12 90 45

أم القيوين 23 14 90 45

رأس الخيمة 22 12 90 50

الفجيرة 25 13 90 50

العـين 20 13 90 45

ليوا 19 11 90 45

الرويس 18 15 90 50

السلع 18 10 90 40

دلـمـا 17 16 80 55

طنب الكبرى / الصغرى 18 16 70 50

أبو موسى 19 17 70 55