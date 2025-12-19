قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صوت من الجنة.. برنامج "دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ مصطفى إسماعيل
المصري يفوز على زد بهدف نظيف في بطولة كأس العاصمة
هيكل فساد مخدرات .. الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة ضد فنزويلا
طلاق مصطفى أبو سريع يشعل الجدل.. وتهنئة تقود إلى قرار نقابي وصدى واسع عبر السوشيال ميديا
بهدف نظيف.. الأهلي يحصد أول ثلاث نقاط في كأس الرابطة على حساب سيراميكا كليوباترا
نقابة الممثلين تلاحقها.. من هي ملكة الجمال المثيرة للجدل إيرينا يسري؟
لجان حصر وحدات الإيجار القديم .. مهامها الرسمية وموعد انتهاء العمل بها
الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين
بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي
تصرف مفاجئ من صلاح مع لاعبي ليفربول بعد أزمته مع سلوت
القصابين: أسعار اللحوم في متناول الجميع.. والحية بـ 180 جنيه
مركز الفلك يحسم الجدل.. ما موعد رؤية هلال شهر رجب 2025؟
أخبار العالم

سحب ركامية وأتربة مثيرة للغبار.. الإمارات على موعد مع اضطراب جوي

الطقس في الإمارات
قسم الخارجي

كشف المركز الإماراتي للأرصاد، عن توقعات خبراء الأرصاد لأحوال الطقس في الإمارات غدا السبت، موضحة أن الطقس سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية.

الطقس في الإمارات

وبحسب البيان الصادر عن مركز الأرصاد فإن طقس الإمارات سيشهد هبوب رياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، وحركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، وسرعتها / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

وأضافت أن الموج في الخليج العربي سيكون مضطرباً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:21والمد الثاني عند الساعة 02:57، والجزرالأول عند الساعة 20:07 والجزر الثاني عند الساعة 06:41، وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا ، ويحدث المد الأول عند الساعه 08:52 والمد الثاني عند الساعة 22:51، والجزر الأول عند الساعة 15:44 والجزرالثاني عند الساعة 04:40 .

درجات الحرارة في الإمارات

وكشفت الأرصاد الإمارتية عن درجات الحرارة غدا السبت وجاءت كالتالي:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 21 14 90 45

دبي 23 14 85 45

الشارقة 22 12 90 45

عجمان 22 12 90 45

أم القيوين 23 14 90 45

رأس الخيمة 22 12 90 50

الفجيرة 25 13 90 50

العـين 20 13 90 45

ليوا 19 11 90 45

الرويس 18 15 90 50

السلع 18 10 90 40

دلـمـا 17 16 80 55

طنب الكبرى / الصغرى 18 16 70 50

أبو موسى 19 17 70 55

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

الزم حدودك| رسالة نارية من ياسمين عز لـ محمد صبحي: خليك شريف في خصومتك

الانقلاب الشتوي يقترب.. موعد أطول ليل في عام 2025

عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر

عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء

نجلاء بدر: طلبت الطلاق بعد ضغوط نفسية قاسية بسبب فشل محاولات الإنجاب

سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 19-12-2025

خلال عطلة نهاية الأسبوع… “إقبال كبير من المواطنين على سوق "الأسماك"وسوق "الأوت ليت"

عطلة نهاية الأسبوع.. إقبال كبير من المواطنين على سوق الأسماك والأوت ليت ببورسعيد

قنا .. مصرع تلميذ سقط من الطابق الرابع بنجع حمادى

تزامنًا مع العيد القومي لبورسعيد.. أعمال تطوير متواصلة لرفع كفاءة المحاور الرئيسية وتعزيز منظومة الإنارة

أعمال تطوير متواصلة لرفع كفاءة المحاور الرئيسية وتعزيز منظومة الإنارة ببورسعيد

الملح الخشن سرّ تنظيف فروة الرأس بعمق.. حل طبيعي للقشرة وانسداد المسام

لماذا يُعد الملح الخشن مفيدًا لفروة الرأس

نوبة الهلع .. لماذا يشعر الإنسان بخفقان القلب وضيق التنفس دون خطر حقيقي؟

ما هي نوبة الهلع؟

طريقة عمل الهوت شوكليت.. مشروب شتوي غني وسهل التحضير

طريقة عمل الهوت شوكليت

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء؟.. فوائد صحية كثيرة

فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء

بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي

داليا مصطفى ترد على السؤال الصعب هل تعود الى شريف سلامة؟ اعرف التفاصيل

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

