أخبار العالم

الشرع يشكر أردوغان وبن سلمان وبن حمد بعد رفع العقوبات عن سوريا

الرئيس السوري أحمد الشرع
الرئيس السوري أحمد الشرع
قسم الخارجي

وجه الرئيس السوري أحمد الشرع، الشكر إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، على جهودهم لرفع العقوبات عن سوريا.

وقال الشرع في كلمة له إلى الشعب السوري من جبل قاسيون : أتوجه أيضاً بالشكر الجزيل لجميع الدول العربية والإسلامية والأوروبية التي ساندت الشعب السوري خلال فترة حربه وساندته أيضاً برفع العقوبات عنه في السنة الأخيرة.

وتابع "اليوم يومكم أيها الشعب السوري العظيم، ذهب زمن الوجع وبدأ زمن البناء بإذن الله، يداً بيد نبني هذا الوطن حتى نصل به إلى أعلى المراتب بإذن الله تعالى"، مضيفا "أتوجه إليكم من على سفح جبل قاسيون بالتهنئة والشكر لرفع العقوبات عن سوريا، فاليوم هو أول يوم وسوريا بدون عقوبات بفضل الله عزّ وجلّ، ثم بجهودكم وصبركم لأربعة عشر عاماً".

