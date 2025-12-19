إعلام إسرائيلي: استقالة مساعد نتنياهو أضرت بالعلاقات مع واشنطن

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الجمعة أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تأثرت باستقالة وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال رون ديرمر.

وأضافت أن كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصلوا مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعدم الثقة بالمساعدين الجدد بعد استقالة رون ديرمر.

وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الاستقالة أثرت على ملف المفاوضات مع سوريا.

واستقال ديرمر من منصبه إلى نتنياهو نهاية شهر نوفمبر الماضي، معتبرا أن الحكومة الحالية "ستُذكر في التاريخ" بسبب هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي فتح مرحلة جديدة من المواجهة بين إسرائيل وحماس، قائلاً: "سيتذكر الناس هذه الحكومة بسبب هجوم السابع من أكتوبر، ولإدارتها للحرب التي استمرت عامين على سبع جبهات والتي تلتها".