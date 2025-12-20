بتصميم رياضي.. مواصفات TANK 700 الجديدة لمحبي الدفع الرباعي

تعد السيارة TANK 700 واحدة من أبرز الطرازات التي انطلقت بقوة في الأسواق العالمية ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، وبعدد كبير من التجهيزات التي تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم، إلى جانب قدراتها الفنية القوية.

أداء ومحرك السيارة TANK 700

تعتمد TANK 700 على منظومة دفع ترتكز على محرك V6 مزدوج التيربو بسعة 3.0 لتر، يولد 355 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 560 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي متطور من 9 سرعات، مع نظام الدفع الرباعي.

TANK 700

تصميم السيارة TANK 700

تم تصميم السيارة لتكون مؤهلة للتعامل مع البيئات المختلفة، حيث تأتي مزودة بعجلات ضخمة قياس 22 بوصة، كما توفر 11 وضع قيادة مخصصًا للتعامل مع أنماط متعددة من التضاريس، سواء كانت طرقًا رملية أو صخرية أو زلقة، وتصل قدرة السحب في هذا الطراز إلى 2.5 طن، مع خلوص أرضي يبلغ 239 ملم.

ويحمل التصميم الخارجي ملامح جريئة تتجسد في المقدمة ذات الشبكات الكبيرة والمتعددة الفتحات الهوائية، مع حضور واضح للإضاءة بتقنية LED التي تعزز من الرؤية والاطلالة العصرية، وتكتمل التفاصيل بإشارات ضوئية مدمجة في المرايات الجانبية، إلى جانب حساسات حركة، وكاميرا خلفية.

TANK 700

مقصورة السيارة TANK 700

تم تزويد المقاعد الأمامية والخلفية بوظائف التهوية والتدفئة، إلى جانب خاصية التدليك، وتدعم المقصورة شاشة مركزية كبيرة بقياس 16.2 إنش مخصصة لأنظمة المعلومات والترفيه، إلى جانب شاشة عدادات رقمية واضحة بقياس 12.3 إنش.

وتأتي السيارة مزودة بنظام صوتي فاخر من Harman Kardon يضم 16 مكبر صوت، كما تدعم السيارة الاتصال اللاسلكي مع أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى مرايات كهربائي للتحكم من الداخل، بصمة تشغيل وإيقاف المحرك.

تقنيات الحماية والأمان

تأتي TANK 700 مزودة بحزمة من تقنيات السلامة، تشمل وسائد هوائية متعددة، ونظام مكابح مانعة للانغلاق ABS، إلى جانب برنامج التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة، كما تضم أنظمة مساعدة متقدمة مثل رصد النقاط العمياء، ومثبت السرعة، وأنظمة الحفاظ على المسار.