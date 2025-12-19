قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شجع منتخبك الوطني الآن| فيفا يطلق تذاكر مونديال كأس العالم 2026 بأسعار منخفضة.. تفاصيل الحجز
أذكار الصباح.. تمحو سيئاتك وتحصنك وترفع درجاتك
من بعبدا إلى البرلمان.. مدبولي يبحث مع قيادات لبنان تعزيز العلاقات الاستراتيجية
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة.. استعدوا للبرودة والشبورة
باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
مواعيد مباريات اليوم الجمعة في ثاني جولات كأس عاصمة مصر
سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025
رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني أول يناير 2026| هتزيد كام
العثور على جثة المشتبه به في حادث إطلاق النار بجامعة براون
التعاون والتكامل في نهر النيل.. وزير الخارجية يلتقي نظيره التنزاني
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في كأس عاصمة مصر 2025-2026
تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| الكشف عن أقوى إصدارات مرسيدس يونيموج.. عودة ديفندر الكلاسيكية بقوة 400 حصان

قسم السيارات

سعر ومواصفات كيا k4 موديل 2024 في السعودية
تواصل كيا الكورية تعزيز تواجدها داخل السوق السعودي، من خلال طرح سيارتها K4 التي تنتمي إلى فئة السيارات السيدان، وتقدم السيارة بعدد من التجهيزات، مع باقة من الخيارات والفئات.

تويوتا تقدم C-HR+ الكهربائية.. بقوة تصل لـ 343 حصانًا
تواصل تويوتا تعزيز استراتيجيتها في قطاع السيارات الكهربائية، من خلال الكشف عن سيارتها الجديدة C-HR+ الكهربائية، والتي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر، لتقدم نموذج يجمع بين التصميم العصري والتقنيات الحديثة المعتمدة على الطاقة النظيفة. 

الكشف عن أقوى إصدارات مرسيدس "يونيموج".. صور
اختارت مرسيدس أن تحتفي بمرور ثمانية عقود على انطلاق يونيموج بطريقة غير تقليدية، حيث تجاوزت الاكتفاء باستعراض التاريخ أو استدعاء الذكريات، واتجهت إلى إعادة تعريف هذا الاسم العريق برؤية معاصرة. 

عودة ديفندر الكلاسيكية .. بقوة 400 حصان وتصميم رياضي | صور
نجحت لاند روفر في إعادة تسليط الضوء على اسم ديفندر من زاوية مختلفة، بعد أن قدمت نسخة كلاسيكية ضمن برنامج لاند روفر كلاسيك، ظهرت بتصميم يستحضر الماضي ويعتمد في الوقت ذاته على تجهيزات حديثة وقدرات تقنية متقدمة. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحد الأقصى للتحويل والسحب من إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي والرسوم المقررة بعد قرار البنك المركزي الأخير

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة

يارا السكري - أحمد العوضي

غالي علي جداً .. يارا السكري تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد العوضي

زينة احمد

تحول صادم| بعد ظهور جريء على البث المباشر.. البلوجر زينة أحمد تواجه غضب الجمهور.. القصة الكاملة

ارشيفية

رأيت ما لا يُحتمل| مواطن يروي مأساة نبش قبر ابنته بعد دفنها بـ 48 ساعة

طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا 2025 خطوة بخطوة

طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا .. خطوة بخطوة

تعبيرية

قائمة بأسماء وصور المتهمين بالرشاوى الانتخابية المضبوطين من الداخلية

مباراة السعودية والإمارات

القرعة مرفوضة والإعادة صعبة .. تطور خطير فى مباراة السعودية والإمارات بكأس العرب

بالصور

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

