أخبار السيارات| الكشف عن أقوى إصدارات مرسيدس يونيموج.. عودة ديفندر الكلاسيكية بقوة 400 حصان

سعر ومواصفات كيا k4 موديل 2024 في السعودية

تواصل كيا الكورية تعزيز تواجدها داخل السوق السعودي، من خلال طرح سيارتها K4 التي تنتمي إلى فئة السيارات السيدان، وتقدم السيارة بعدد من التجهيزات، مع باقة من الخيارات والفئات.

تويوتا تقدم C-HR+ الكهربائية.. بقوة تصل لـ 343 حصانًا

تواصل تويوتا تعزيز استراتيجيتها في قطاع السيارات الكهربائية، من خلال الكشف عن سيارتها الجديدة C-HR+ الكهربائية، والتي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر، لتقدم نموذج يجمع بين التصميم العصري والتقنيات الحديثة المعتمدة على الطاقة النظيفة.

الكشف عن أقوى إصدارات مرسيدس "يونيموج".. صور

اختارت مرسيدس أن تحتفي بمرور ثمانية عقود على انطلاق يونيموج بطريقة غير تقليدية، حيث تجاوزت الاكتفاء باستعراض التاريخ أو استدعاء الذكريات، واتجهت إلى إعادة تعريف هذا الاسم العريق برؤية معاصرة.

عودة ديفندر الكلاسيكية .. بقوة 400 حصان وتصميم رياضي | صور

نجحت لاند روفر في إعادة تسليط الضوء على اسم ديفندر من زاوية مختلفة، بعد أن قدمت نسخة كلاسيكية ضمن برنامج لاند روفر كلاسيك، ظهرت بتصميم يستحضر الماضي ويعتمد في الوقت ذاته على تجهيزات حديثة وقدرات تقنية متقدمة.